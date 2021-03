Ángel Cappa contó la verdadera historia de la bandera contra Videla en un Argentina-Holanda y habló sin tapujos del descenso de River

Cappa habló de su exilio durante la dictadura y su fatídica experiencia como DT de River

Ángel Cappa pasó por los micrófonos de Líbero de TyC Sports y contestó sobre temas variados que repercutieron en su vida profesional y personal. Desde su exilio de Argentina en la época de la dictadura militar hasta una de sus últimas experiencias como entrenador de River antes de su descenso. Obviamente también habló del histórico partido entre Vélez y Huracán que definió el Torneo Clausura 2009 con polémica cuando él conducía al Globo.

“Yo militaba en el peronismo de base, que era un grupo de izquierda. Muchos compañeros habían sido detenidos y asesinados. Un día llevaba panfletos en un coche y me salvó: nos detuvieron en un control, un militar me reconoció por el fútbol y me dejó pasar. Yo pensé que otra oportunidad no iba a tener, por eso me fui del país”, recordó Cappa, que protagonizó una historia siendo aficionado en un amistoso entre Argentina y Holanda disputado en Berna (Suiza) en 1979.

Una pancarta con la leyenda “Videla asesino” fue exhibida detrás de uno de los arcos y quedó registrada para la posteridad. Muchos aseguraron que él había sido el autor material del mensaje pero aclaró: “Fui a ver el partido porque tenía ganas de ver a Maradona, que ya tenía mucha fama y no lo había visto nunca. Mi mujer trabajaba en una compañía aérea y tenía billetes gratis. Me consiguieron hospedaje en la casa de un compañero militante porque no tenía plata. Cuando llegué estaban haciendo esa bandera que desplegaron detrás del arco. Yo los acompañé y después me lo atribuyeron. Acompañé porque estaba viviendo con ellos. El mérito es de ellos. La TV argentina la tapó con la gráfica de un anticipo de actuación de Les Luthiers”.

SU INJERENCIA EN EL DESCENSO DE RIVER

“Es absolutamente falso que yo sea responsable. Es mentira. Fueron 114 partidos y yo estuve en 18. A River lo desmantelaron, hicieron una cosa de terror”, fue la defensa de Cappa para con su performance como estratega millonario. En tanto, aseguró que Daniel Passarella (por entonces presidente del club) lo despidió porque entendió que no estaba superando la carga de puntos que arrastraba el equipo: “En otro momento naturalmente no me hubieran echado”.

Cappa le apuntó a los directivos de Núñez: “Toda la conducción lo desmanteló. Simeone salió campeón y al otro torneo salió último. ¿Por qué? ¿Se olvidó lo que era el fútbol? Además está la sospecha de la pelea de Passarella con Grondona”.

A pesar de que su paso por el banco riverplatense fue efímero, se dio el gusto de dirigir en el mismo plantel a Ariel Ortega, Matías Almeyda y Marcelo Gallardo, a quien dejó en el banco de suplentes en la que fue su última participación como jugador millonario. Fue por la última jornada del Clausura 2010, en la derrota 5-1 con Tigre en el Monumental. El bahiense de 74 años se excusó: “En el primer tiempo perdíamos 5-0 y yo no sabía qué hacer. Digo ‘cómo va a jugar Gallardo el último partido en River en una derrota tan terrible’. No sé si hice bien o mal pero en ese momento me pareció que no tenía que jugar”.

Y sobre su relación con los veteranos de aquel plantel, mencionó: “Ariel (Ortega) era un caso aparte, pero a él (Gallardo) y Almeyda les dije que iban a venir muchos jugadores y no podía asegurarles que iban a ser titulares. Tenían 35 ó 36 años. Si hubieran tenido 25, hubiéramos salido campeones. Yo no era quién para decirles que tenían que quedarse o irse porque ellos eran parte de River. Gallardo entendió que estaba diciéndole que se vayan”.

UNA REFLEXIÓN SOBRE EL HURACÁN DE 2009 Y EL TORNEO PERDIDO CON VÉLEZ

Babington, presidente de Huracán, y Cappa, entrenador del Globo en 2009 (Foto Baires)

“Babington me quería llevar a Huracán aunque la comisión directiva no me quería. Después se enojó cuando me fui, pero yo lo decidí porque estaba vaciado anímicamente y, cuando se rompió el equipo, no me sentí capaz de volver a empezar”, reconoció Cappa.

Y concluyó: “Haber salido campeón con el equipo de 2009 es mi sueño pendiente. Perdimos con Brazenas, no con Vélez. Que nos hayan arrebatado ese título es un dolor que no se va nunca. Me duele hace 11 años. No he pasado un solo día sin pensar en ese partido”.

