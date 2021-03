El sentido mensaje de Eduardo Salvio para los hinchas de Boca antes de operarse tras su dura lesión

La lesión de Toto Salvio en Boca vs Sarmiento

La fatídica jugada ocurrió a los 20 minutos del primer tiempo del encuentro entre Boca y Sarmiento de Junín en la Bombonera. Eduardo Salvio comandó una conexión ofensiva que se diluyó por un pase que no llegó a destino y justo en el instante de desprenderse del balón sintió un fuerte dolor en su rodilla izquierda. Las repeticiones mostraron que pareció torcerse y doblarse la articulación, motivo por el que perdió la estabilidad y quedó inmóvil en el césped haciendo ademanes de pedido de auxilio.

Menos de 24 horas más tarde, el departamento médico de la institución xeneize confirmó la peor noticia: Toto sufrió la “ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda” y, más allá que no se establecieron tiempos de recuperación, se sabe que el jugador que disputó el último Mundial de Rusia 2018 con la selección argentina se perderá buena parte del 2021.

Con el paso de los días, y antes de operarse, Salvio aprovechó su cuenta de Instagram para dejar un sentido mensaje para sus seguidores y todos los fanáticos de Boca. “Me gustaría agradecerles a todos por cada mensaje de fuerza y apoyo. Ahora me tocará estar fuera un tiempo pero siempre acompañando a mis compañeros”, fueron las primeras palabras de Toto en su publicación.

A continuación, el futbolista surgido de las divisiones inferiores de Lanús mostró que ya está pensando en el futuro y en su vuelta a las canchas. “Desde ahora mi único objetivo es recuperarme bien y volver mejor que nunca. Estoy bien, fuerte y con ganas de comenzar ya la recuperación. Abrazo para todos”, cerró.

El mensaje de Toto Salvio tras su lesión en Boca

Es importante recordar que Salvio será operado el próximo lunes por la mañana, para luego comenzar a trabajar en la recuperación con la mente puesta en estar disponible, si todo va dentro de lo establecido, para el segundo semestre y la definición de la Copa Libertadores.

Esta es la tercera ocasión en la que el ex jugador del Benfica de Portugal sufre la misma lesión, pero la primera en la pierna izquierda. Justamente, las ocasiones anteriores que tuvo el problema fue jugando en el fútbol luso. La primera rotura fue en la temporada 2013/2014, mientras que la siguiente sucedió en mayo de 2015.

De cara al duelo por la cuarta fecha de la Copa de la Liga ante Vélez en Liniers, Miguel Ángel Russo contará con el regreso de Carlos Tevez, que el pasado martes se sumó a las prácticas del Xeneize después de la muerte de su padre Segundo. En principio, Carlitos ocupará un lugar en el banco de relevos y no será de la partida este fin de semana.

Aunque todavía no está definido el once titular, en Boca regresarán Esteban Andrada, Frank Fabra y Jorman Campuzano. El entrenador xeneize deberá resolver quién acompañará a Mauro Zárate en la ofensiva (Franco Soldano y Luis Vázquez son opciones) y ver quién reemplazará a Salvio en la línea de atacantes detrás del ex jugador del Fortín que volverá a pisar el estadio José Amalfitani.¿Una formación probable? Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Sebastián Villa, Jorman Campuzano, Cristian Medina, Edwin Cardona; Obando o Soldano o Vázquez o Tevez; y Zárate.

