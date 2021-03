¿Vuelve Tevez ante Vélez? El plan de Russo en Boca antes de afrontar el Superclásico contra River

Miguel Ángel Russo piensa en Vélez pero también en el Superclásico con River (Foto: Boca oficial)

El ciclo de Miguel Ángel Russo no atraviesa su mejor momento. A pesar de haber sumado dos títulos importantes a nivel local, la dolorosa eliminación de la última Libertadores dejando una pálida imagen ante Santos y la falta de juego del equipo son puntapiés para los cuestionamientos de propios y ajenos. El entrenador sabe que su cuadro debe mejorar cuanto antes y, a una semana del Superclásico con River, cuidará a varios de sus caudillos.

Boca viene de ganarle con lo justo a Claypole (equipo que acaba de ascender a la Primera C) por los 32avos de final de la Copa Argentina y está falto de confianza. En la Copa de la Liga apenas pudo ganarle por la mínima a Newell’s en Rosario y tampoco dejó un buen semblante contra Gimnasia La Plata y Sarmiento de Junín en la Bombonera. La próxima cita será este domingo (21:30) ante un rival complicado en los papeles como Vélez, en Liniers.

De cara a este encuentro, el cuerpo técnico tiene pensado preservar a varios nombres importantes teniendo en cuenta que el siguiente fin de semana el Xeneize recibirá en el estadio Alberto J. Armando a River por el encuentro interzonal correspondiente a la quinta jornada de la Copa de la Liga Profesional (domingo 14/3 desde las 18:00).

La buena noticia para Russo es que Carlos Tevez se reincorporó esta semana a los entrenamientos después de haber tenido varios días de licencia por el fallecimiento de su padre. El Apache, quien agradeció al cuerpo técnico y el Consejo de Fútbol por apoyarlo en este difícil momento, recién tocó la pelota en las últimas horas y a pesar de la falta de rodaje se concentrará para el choque ante el Fortín. En principio, Carlitos ocupará un lugar en el banco de relevos y no será de la partida este fin de semana.

Tevez volvió a tocar la pelota pero no lo arriesgarían de entrada este domingo (Foto: Boca oficial)

Mientras Juan Román Riquelme estudia con el CDF la posible incorporación de un futbolista por la baja de Eduardo Salvio por lesión (ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda), Carlos Izquierdoz se rehabilita de una lesión condral en la unión esterno-costal que le impidió terminar el cotejo contra Sarmiento y lo obligó a ver desde afuera el último con Claypole. Cali no sería arriesgado contra Vélez para llegar en óptimas condiciones a la cita superclásica ante River.

En paralelo, tanto Marcos Rojo como Ramón Ábila continúan con sus respectivas puestas a punto para lo que viene. El ex defensor del Manchester United todavía no debutó y se repone de un desgarro de sóleo que pospuso su estreno. Wanchope se operó de una hernia inguinal el 18 de enero y está a punto de retornar. Ambos cuentan con chances de formar parte de la lista de concentrados ante River pero volverían a ser excluidos este fin de semana. El plan del DT será cuidar a los que están entre algodones (Izquierdoz, Rojo y Ábila) y no apresurar a Tevez.

Aunque todavía no está definido el once titular, en Boca regresarán Esteban Andrada, Frank Fabra y Jorman Campuzano. Habrá que aguardar para saber quién acompañará a Mauro Zárate en la ofensiva (Franco Soldano y Luis Vázquez son opciones) y ver quién reemplazará a Salvio. ¿Una formación probable? Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Sebastián Villa, Jorman Campuzano, Cristian Medina, Edwin Cardona; Obando o Soldano o Vázquez; y Zárate.

¿Sorprenderá Miguel con el once ante Vélez? (Boca oficial)

