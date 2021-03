El drama de Matías Almeyda: murió su papá de COVID-19 y su mamá permanece internada

El Pelado, junto a su papá, quien se desempeñó como entrenador en Azul

A los 78 años, Oscar Almeyda, padre del ex futbolista y entrenador Matías Almeyda, murió en el hospital Pintos de la ciudad de Azul, donde había sido ingresado afectado de COVID-19. Fue Silvia Calgacno, mamá del ex mediocampista central de River y la selección argentina, quien dio a conocer la dura noticia desde su cuenta de Facebook, mientras también se encuentra internada con el mismo diagnóstico.

“Mientras estoy en la cama del hospital recuperándome de COVID-19, aquí pegadito a mí se murió mi marido Oscar Almeyda; toda una vida juntos y no puedo despedirlo como quisiera, pero Dios dispone las cosas. Qué decir, estoy destrozada, quisiera estar con toda mi familia, pero no se puede. Oscar, por siempre estarás en mi corazón, te amé y te amaré hasta el día que nos volvamos a encontrar, amor de mi vida”, le dedicó Silvia un mensaje en sus redes sociales.

El Pelado Almeyda, de 47 años, hoy se desempeña como entrenador de San José Earthquakes, equipo que milita en la MLS. Su papá, con pasado de entrenador y formador de juveniles en distintos clubes de Azul y zonas de influencia, siempre lo acompañó en cada paso de su carrera.

Oscar estuvo en sus inicios en el Millonario, en su salto a Europa y en su dilatada trayectoria con la casaca Albiceleste. También en su tránsito con el buzo de director técnico; en los dos ascensos con River y Banfield y en su éxito en México, donde obtuvo cinco títulos con Chivas de Guadalajara.

El gran impacto en la Liga MX y la Concachampions lo catapultó a la Major League Soccer, donde lleva dos años. Además, en los últimos meses fue buscado por la selección de Chile, aunque la federación trasandina terminó optando por el uruguayo Martín Lasarte como reemplazante de Reinaldo Rueda.

En aquella vuelta olímpica que compartió con su hijo DT en 2017 con las Chivas, Oscar se dio el gusto de hacer declaraciones, como un protagonista más de la gesta. “Siento mucho orgullo, no me lo voy a borrar nunca. No esperaba tanto amor para mi hijo; en Argentina lo tiene, en Italia lo tuvo, y aquí había que probar y gracias a Dios se llama Jesús y México lo ama”, dijo entonces.

