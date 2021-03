Con muchas bajas de peso y varias sorpresas en el 11 titular: la lista de Boca para jugar con Claypole

Se sigue postergando el debut de Marcos Rojo en Boca (BocaJrsOficial)

Son varios los jugadores que Miguel Ángel Russo tiene tachados para lo que será el estreno de Boca en los 32avos de final de la Copa Argentina. La cita es mañana, desde las 21:30 contra Claypole, conjunto que acaba de ascender a la Primera C, en cancha de Lanús. El cuerpo técnico le daría rodaje a algunos suplentes y muchos juveniles ante la gran cantidad de bajas.

En el empate con sabor a poco ante Sarmiento de Junín por la Copa de la Liga el Xeneize perdió a dos piezas claves: Carlos Izquierdoz, en duda para el Superclásico del 14 de marzo por una lesión condral en la unión esterno-costal, y Eduardo Salvio, quien permanecerá unos seis meses fuera de las canchas por la ruptura del ligamento cruzado anterior de rodilla izquierda. La enfermería xeneize está movida...

Cristian Pavón, quien todavía no resolvió su futuro (continúan las negociaciones con Los Ángeles Galaxy), no se repuso luego de operarse los tobillos. Lo mismo sucede con el Pulpo Diego González, a quien le restan varias semanas de rehabilitación luego de padecer un fuerte traumatismo en su tobillo izquierdo en la final de Copa Maradona ante Banfield. Los otros dos que lentamente se mueven con el resto son Marcos Rojo y Ramón Ábila.

Boca irá con equipo alternativo para debutar por Copa Argentina contra Claypole (Boca oficial)

El ex defensor del Manchester United sufrió un desgarro de sóleo no bien comenzó la mini pretemporada con Boca tras firmar. Russo busca ponerlo al 100% desde lo físico y futbolístico antes de darle minutos. Algo similar sucede con Wanchope, ya repuesto de una intervención quirúrgica de hernia inguinal el 18 de enero pasado. Tanto el platense como el cordobés recién tendrían chances de concentrarse en el Superclásico contra River y no con Vélez este fin de semana por Copa de la Liga.

El entrenador le daría descanso a varios titulares y apelaría a la inclusión de jugadores que vienen teniendo pocos minutos como Javier García, Emmanuel Mas, Exequiel Zeballos, Alan Varela y la joven promesa Luis Vázquez, que entró en el duelo anterior con Sarmiento. La otra gran ausencia en la lista de concentrados es Carlos Tevez, quien recién hoy se reincorporó a las prácticas luego de ser licenciado por el fallecimiento de su padre.

Cabe recordar que en caso de pasar de fase, Boca se medirá en 16avos con Defensores de Belgrano. Ya en la hipotética instancia de octavos se cruzará con River, que eliminó a Defensores de Pronunciamiento y ahora irá con el ganador de la llave que medirá a Atlético Tucumán y Comunicaciones.

¿El probable once xeneize para mañana? Javier García; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Zambrano, Emmanuel Mas; Alan Varela, Cristian Medina; Exequiel Zeballos, Edwin Cardona, Sebastián Villa; y Luis Vázquez. El duelo arrancará a las 21:30 en estadio Néstor Díaz Pérez de la Ciudad de Lanús, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de TyC Sports.

