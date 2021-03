El mensaje de Tevez, los elogios a Riquelme y la canción que más le gusta: el streamer Ibai Llanos explicó su pasión por Boca

Ibai Llanos cuenta su fanatismo por Boca

Ibai Llanos, el streamer que hace algunos meses se convirtió en viral en Argentina por sus charlas con Sergio Agüero y Neymar, contó por primera vez de dónde surgió su fanatismo por Boca y habló de dos de los mayores ídolos que tiene el club en la actualidad y su historia: Juan Román Riquelme y Carlos Tevez.

En diálogo con la plataforma El Canal de Boca, el español explicó: “Soy muy fan del fútbol español, lo seguí toda la vida y nunca lo había hecho con el latinoamericano. Nunca tuve equipo en Argentina pero empecé a streamear, hacer directos y busqué cánticos de fútbol para motivarme. Ahí descubrí los de ‘Boca, mi buen amigo’ y otras canciones que se cantaban en la Bombonera”. Y agregó: “Un día me habló Carlos Tevez y empezó a ser fan de Boca. Sus cánticos me transmiten buena vibra y me caen muy bien”.

Claro que tiempo atrás Ibai tenía identificado con el Xeneize a un hombre importante que pasó por España: Riquelme. “Él participó en la que fue una de las mayores sorpresas que hubo en el fútbol español con el Villarreal. Estaba Marcos Senna, Pires, Riquelme... Estuvo a punto de jugar la final de la Champions League en 2004 y era uno de los mejores equipos españoles. Villarreal es un pueblo muy pequeño comparado a otras ciudades como Madrid, Sevilla, Barcelona y Bilbao. Y consiguió que ese pueblo de la Comunidad Valenciana casi llegase a la final de Europa haciéndolo muy bien en la liga también. Era un equipo espectacular y Riquelme era uno de los mejores jugadores que había aquí en la liga”, rememoró. Además, cuando le mostraron el histórico caño a Yepes en el Superclásico por la Libertadores 2000, comentó: “Técnicamente es de los mejores que hubo en Argentina. Es de superclase. Tremendo. Ha habido pocos como Román”.

Riquelme, pieza clave del Villarreal de Pellegrini (Shutterstock)

Otros condimentos también llevaron al español a adoptar la insignia azul y oro: “Me gustó Boca también porque era un equipo de la gente de barrio, humilde. Conocí que muchos equipos de Argentina están muy cerca en Buenos Aires y que la primera liga está dividida por barrios, eso me llamó la atención. El cántico ‘Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón’ es como que me transmite mucho porque es como que da igual lo que pase, que siempre estaremos contigo, es algo que me gustó mucho”.

El locutor de 25 años no se despidió sin antes expresar su deseo de conocer un día la cancha de Boca: “Por supuesto que me gustaría ir a la Bomboner. Fui a muchas canchas de fútbol y baloncesto en Europa... En España, Serbia son muy calientes y me encanta. Me invitaron un día pero había plena pandemia y de momento no pude ir. Iré seguro este año si el COVID lo permite”.

¿A qué jugador europeo lo vería con la camiseta de Boca? “Un Luka Modric me gustaría mucho, sobre todo lo que les tiene que tirar para jugar es que admiren el club y la historia para acabar en Latinoamérica y no en Europa”.

