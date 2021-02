El Negro Enrique revivió una divertida anécdota con Maradona en el Mundial 86: “Le apagamos las luces y yo estaba con la careta de gorila para asustarlo”

El día que el Negro Enrique asustó a Diego Maradona

Los homenajes a Diego Maradona continúan a tres meses de la muerte del ex futbolista. Oscar Ruggeri, Sebastián Vignolo y el equipo de ESPN F90 recibieron en el estudio a Héctor Enrique donde recordaron grandes momentos vividos con el 10 sumado a insólitos videos de la convivencia en la Copa del Mundo de México 1986 donde Argentina fue campeón.

El Negro revivió momentos con Pelusa y relató detalles de la intimidad de aquella convivencia. “Diego era uno más. Para con nosotros siempre fue uno más. Le podíamos hacer miles de jodas. No había lugar para el enojo ni nada. Él nos hacía sentir eso. Una noche con el Checho Batista, el Diego fue a preparar un sanguchito y le apagamos las luces”, comenzó relatando Enrique. Y continuó: “Yo estaba con la careta de gorila que había llevado el Checho y él decía: ‘Negro yo sé que estás ahí'. Pero tenía un cagazo el Diego terrible y aparecí de la nada; y se asustó. La pasábamos bien”.

Además, recordó que el chiste no sólo se lo hizo a Maradona sino que también a Salvatore Carmando, masajista personal de Pelusa en sus años de Napoli. “Él estaba sentado mirando la tele, se metía dentro de la tele de la concentración. Y yo entraba por la ventanita, le ponía la cara con la máscara hasta que miraba y me decía ‘Negro vaffanculo’. ¡Pegaba unos saltos!”, relató entre risas.

El inédito video de la Selección Argentina antes de salir campeón en 1986

Luego, comenzaron a recordar específicamente el Mundial de México 1986 y ahí aparecieron videos pocas veces vistos de la convivencia del plantel de Argentina antes de coronarse. El primero fueron las imágenes del micro cuando iba el plantel a cenar en la previa de la final contra Alemania: “Movete Argentina, movete y dejá joder. Que si ganamos el domingo, somos campeones otra vez”, era la canción que cantaba el equipo.

Óscar Ruggeri aprovechó para aclarar un tema sobre Diego. “Este video está bueno para los que piensan que Maradona iba en un auto solo a los lugares. Ese era el micro escolar plateado con el que nos movíamos en México y ahí veníamos de ganarle a Bélgica en la semifinal”, aclaró el Cabezón.

El momento que Maradona levantó la Copa del Mundo en México 1986

Para cerrar, el programa exhibió un video del momento que le entregan la Copa del Mundo a Argentina con sonido de ambiente y con todos los dirigentes de la FIFA. “Mirá quién está ahí. Que bandita había ahí. El odio que habrá tenido el brasileño, no nos quería poner las medallas. No sé como no nos tiró la medalla en el pecho”, concluyó Ruggeri con una sonrisa en el rostro apuntando a João Havelange, ex presidente del ente que regula al fútbol a nivel mundial.

