“Me parece un jugador con gran técnica. Hablo con él, lo aconsejo bastante. Él es un jugador de Selección, no está de prestado. Es uno de los jugadores que más me gusta. También me gusta Lucas Ocampos, que cuando entró lo hizo bien. Me da placer y me genera orgullo que otro de los chicos que tuve en la Sub 15 esté en la Selección”, comentó durante un evento realizado en conjunto entre la AFA y Cerveza Schneider.