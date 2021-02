Nacho Fernández reveló por qué lloró en el hombro de Gallardo y explicó qué es “el confesionario del Muñeco”

Desconsolado llanto de Nacho Fernández tras la eliminación de River

Una de las últimas imágenes que se habrán visto de Ignacio Fernández en River, icónica, será la de su desconsolado llanto en el hombro de Marcelo Gallardo tras consumarse la eliminación del equipo ante Palmeiras en Brasil por las semifinales de la Copa Libertadores. A esa postal que quedará para la posteridad y otras cuestiones hizo referencia el nuevo mediocampista de Atlético Mineiro, en diálogo con TyC Sports.

Muchos sacaron conclusiones anticipadas y aseguraron que Nacho estaba vendido y por eso se había quebrado de esa forma con su entrenador. Sin embargo, aclaró: “No pensaba en una despedida porque no había ninguna oferta, pero sí me descargué por cómo se dio el partido. Creo que merecíamos pasar y por cómo se dio toda esa serie quedé amargado. Me descargué ahí y me consoló Marcelo con algunas palabras. En el vestuario lloré un poquito y después me acomodé”.

Sobre esa llave que terminó con derrota 3-2 en el global, opinó: “La serie con Palmeiras se perdió en Argentina. no concretamos las situaciones antes de que ellos se pusieran en ventaja y después todo se hizo cuesta arriba. Cometimos errores que no solemos cometer en esas instancias”.

Más tarde el volante de 31 años brindó detalles de “el confesionario de Gallardo”. ¿En qué consiste? Es una oficina en la que trabaja el técnico y suele llamar, de a uno por vez, a sus dirigidos, ya sea para marcar errores o enfatizar virtudes. “Ahí siempre llama de a uno. Cuando hacemos videos grupales vamos a la sala que tenemos y miramos todos juntos. Pero cuando quiere decirle algo muy puntual a uno, lo llama ahí”.

Gallardo y Nacho Fernández, que le dejará la 10 de River a Jorge Carrascal (@RiverPlate)

Sobre las formas del Muñeco, confesó: “Es un tipo muy frontal que te dice lo que piensa y con el que podés intercambiar opiniones. Son charlas muy positivas. Va por lo mental y lo futbolístico”. Y ya en el plano personal, contó: “Cuando llegué a River jugaba de doble 5 y Marcelo me empezó a cambiar de posición. Mucho no me gustó, me sentía cómodo ahí y no me quería mover. Él me dijo ‘sos un jugador inteligente, te tenés que convencer de que podés jugar en otras posiciones’. A partir de ahí empecé a rotar y hacerlo bien. Me convenció de hacerlo. Él veía que con eso no me iba a alcanzar para seguir jugando”. Y añadió: “Siempre que mi representante me avisaba que había una oferta, yo s elo contaba a Marcelo para que esté al tanto, me gustaba que se enterara por boca mía. Él siempre me habló y aconsejó. Hace un año llegó una oferta muy buena y yo no estaba convencido de irme. Con la dirigencia llegamos a un arreglo y decidí quedarme. Esta oportunidad no la podía dejar pasar”.

Por último, sobre el estratega que marcó la historia del Millonario, concluyó: “Gallardo le saca lo mejor a cada jugador y los exprime al máximo. El jugador le responde en el campo de juego. En lo personal llevaba muy bien la exigencia de sus entrenamientos, el día a día en Ezeiza me gustaba, me sentía cómodo. Conocíamos el método de trabajo y no tenía ningún problema, lo aguantaba muy bien”.

Nacho ya se despidió de todo River y en breve volará a Brasil para incorporarse al Atlético Mineiro (@RiverPlate)

OTRAS FRASES DE NACHO FERNÁNDEZ

· (Le preguntaron por la flacura de sus piernas) “El que me ve por la calle no se imagina que juego al fútbol. Es increíble, algunos me dicen que no puede ser. Pero es mi contextura física, por suerte me siento bien así”

· “Ahora pienso en ir a Mineiro y tratar de hacer las cosas bien porque es el club que depositó mucha confianza en mí. Ojalá el día de mañana pueda volver a River pero mi retiro, ya dije, me gustaría que fuera en Gimnasia”

· “No pierdo las esperanzas y voy a seguir trabajando hasta que deje de jugar al fútbol para tener otra oportunidad en la Selección”

· (Diego Maradona) “Lo tengo vivo el recuerdo, tuve la oportunidad de conocerlo, de charlar. Me quedó un poco la espina de poder tener otra charla con él pero son las cosas de la vida. Que una persona como él me haya destacado fue un orgullo enorme que no me voy a olvidar nunca”

· “¿Quién es el mejor jugador del fútbol argentino? Uno es Enzo Pérez, que muestra un nivel grnadísimo hace muchos años. Y el otro es Mati Suárez, que a mí me encanta. Le tirás cualquier cosa y siempre controla, resuelve y define bien. Tiene muchísimas condiciones y como persona es un gran pibe”

· “Enzo Pérez, Milton Casco y Beto Bologna me apodaron sordo porque no escucho bien. A veces me hablaban de cerca en la mesa y yo no escuchaba, me volvían loco. Tengo un problema de audición y tendré que operarme. Es una operación sencilla que decidí postergarla porque el médico me dijo que podía tener algún inconveniente con algún golpe”

