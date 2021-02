River presentó oficialmente a Alex Vigo: la conmovedora anécdota con su madre que se hizo viral

Alex junto a su inspiración de vida, su madre (@_alexvigo)

River Plate logró la incorporación de Alex Vigo luego de varios mercados de pases insistiendo y negociando con Colón para llegar a un acuerdo. Finalmente, el Millonario se pudo dar el gusto y consiguió que el joven lateral esté a disposición de Marcelo Gallardo. Como todo jugador que llega a uno de los clubes grandes de Argentina, su exposición aumenta y se conocen historias personales de los nuevos protagonista.

El defensor ya había relatado la relación que tuvo con su padre cuando era pequeño, pero esta vez fue la madre quien contó un poco más de cómo es Alex en la intimidad. “Cuando cobró su primer sueldo, vino y me lo contó y yo le dije: ‘¡Cómprate lo que quieras!’. El me dijo: ‘¡No, vamos al supermercado quiero que mi hermanos tengan la heladera llena de comida”, relató su familiar en primera persona en charla con Super Deportivo Radio.

Además, recordó cuando el ahora nuevo jugador de River quería llegar a ser profesional: “Yo no lo dejaba jugar al fútbol porque era muy flaquito y tenía miedo que me lo quiebren. Yo fui mamá y papá. Lo crie a la antigua. Siempre me decía que no tenía infancia por el fútbol y yo le decía: ‘¡Quédate tranquilo, que vas a llegar lejos!’”. El lateral usará la camiseta número 16 en el plano local ya que en los torneos internacionales el mismo puede variar.

La presentación oficial de Vigo en River Plate

Por otro lado, la madre de Alex resaltó la importancia del Muñeco en las negociaciones y reconoció que fue conmovedor escucharlo charlar con su hijo. “Las comunicaciones fueron con su representante, Gallardo lo llamó un día antes de que cierre el pase. Orgullosa de que Marcelo lo haya mirado. Con 21 años llegar a River es una alegría inmensa para todos”, admitió. Para cerrar, recordó la frase con la que festejó su desembarco en River: “Lo último que me dijo antes de irse fue: ¡Mamá, me voy, es un sueño cumplido! Lo mismo me había dicho cuando debutó en Colón”.

Vigo pasó la revisión médica sin inconvenientes y charló con la prensa presente cuando salió de la Clínica Rossi. “Deseaba jugar en River, es un sueño cumplido. Vengo a que Gallardo encuentre mi mejor versión. Me dio mucha alegría y satisfacción saber que él me quería, significa que estaba haciendo las cosas bien”, explicó frente a las cámaras. Y concluyó sobre el rol que le pedirá el Muñeco en el Millonario: “Me dijo que me estaba esperando, que disfrute y que vaya conociendo el Mundo River”.

