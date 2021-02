Quién es el tapado de Boca que podría ocupar el lugar que dejó vacante el colombiano Felipe Román

Miguel Russo no podrá contar con Felipe Román, quien no superó la revisión médica (Boca oficial)

Finalmente, Felipe Román no podrá convertirse en el segundo refuerzo de Boca. Tras el arribo de Marcos Rojo, el Xeneize tenía todo acordado para que el defensor colombiano de 22 años, procedente de Millonarios, cumpla los deseos del entrenador Miguel Ángel Russo, quien lo pidió tras haberlo dirigido en el cuadro cafetero. Sin embargo, a horas del cierre del libro de pases en Argentina, el lateral derecho no superó la revisión médica y automáticamente su pase se cayó.

“Boca Juniors y Millonarios Fútbol Club de Colombia informan que el jugador Andrés Felipe Román no superó los estándares médicos requeridos por el Departamento Médico de Boca, requisito indispensable para la realización de la transferencia”, rezó el escueto comunicado que publicó el Xeneize.

Eros Mancuso, el plan b que aparece ante la fallida contratación del colombiano Román

Por su parte, y sin confirmar si se trató de una afección cardíaca como se especula (tendría una miocardiopatía hipertrófica progresiva), el equipo colombiano notificó: “Andrés Felipe Román no aprobó los exámenes de ingreso. Debido al límite para las inscripciones en Argentina y a la necesidad de hacer varios exámenes posteriores, la transferencia del jugador no puede ser realizada... En el caso puntual de Román sus resultados no presentaron inconvenientes ni signos de alerta para la práctica de fútbol profesional. Millonarios FC adelantará en las próximos días los exámenes complementarios que los especialistas consideren necesarios”.

Sin Román y con dos laterales derechos como Leonardo Jara y Julio Buffarini más afuera que adentro, ya que a ambos se les vence su contrato el 30 de junio y no seguirán en la institución, y con Marcelo Weigandt cedido a préstamo a Gimnasia y Esgrima La Plata también hasta mitad de año, hay un futbolista que que podría ganar mucho terreno en la consideración del entrenador. Forma parte del plantel de reserva, pero ya supo entrenarse con la Primera.

Eros Mancuso firmó su primer contrato profesional en enero de este año

Se trata de Eros Mancuso, el futbolista categoría 1999 que se desempeña en el lateral derecho, pero como maneja los dos perfiles también puede hacerlo en el izquierdo. En enero de este año, y por pedido de Juan Román Riquelme, firmó su primer contrato profesional junto a otros 15 juveniles. Pese a estar cerca de quedar libre en 2019, de la mano del ídolo rubricó su vínculo con Boca hasta 2023.

Mancuso ya se entrenó en varias oportunidades con el plantel que comanda Russo. Fanático de Boca, donde juega desde hace 14 años, también es admirador de Riquelme. Incluso, Eros se mostró orgulloso en la cancha de Boca el día que La Bombonera pidió por la renovación contractual de Román en 2014. El destino quiso que pocos años después fuera su propio ídolo el que le permitiera continuar en el club de sus amores.

En 2014 pidió por la renovación de Juan Román Riquelme, por entonces máxima estrella del plantel de Boca

Es tal el fanatismo que tiene por Boca, que llegó a mofarse de River cuando perdió la final de la Copa Libertadores de manera increíble ante Flamengo en los minutos finales. “JAJAJAJAJAJA antes de ser gallina yo me muero”, escribió en relación a los dos goles en dos minutos que anotó Gabigol, para celebración del elenco brasileño.

Fanático de Boca, donde juega desde hace 14 años, se burló de River cuando perdió la final de la Copa Libertadores ante Flamengo

ASÍ JUEGA EROS MANCUSO:

Así juega Eros Mancuso, el juvenil de Boca (Crédito: NG Ediciones)

