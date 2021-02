Del fastidio de Pinola y el enojo de Gallardo al laboratorio del Ruso Zielinski y la magia de Mauro Díaz: las perlitas que dejó Estudiantes-River

Goles Estudiantes vs River

“Estoy fastidioso. Un partido que estaba controlado, que llegábamos y no lo pudimos cerrar. Por desatenciones nos terminan ganando el partido”. La palabra de Javier Pinola al término del encuentro reflejó la sensación de todo River, que sufrió un duro golpe ante Estudiantes de La Plata, en el debut de la Copa de la Liga Profesional.

“Obviamente que estábamos atentos a no hacer faltas, pero suceden. Ellos también juegan, también intentan buscar y les salió bien. Ante un equipo como este, esas desatenciones se terminan pagando caro. Perdimos, no sé si es injusto o no, lo teníamos controlado, con un hombre de más, pero nos faltó definir. Me gustó en muchas fases River, pero terminás perdiendo y sabés que hay cosas por corregir”, cerró el defensor millonario.

¿Cómo terminó Javier Pinola tras el partido ante Estudiantes? No te pierdas las declaraciones del jugador de River.



Suscribite en https://t.co/OJoi9H6Ucg pic.twitter.com/hdZ1RafY6x — SportsCenter (@SC_ESPN) February 15, 2021

Pinola fue muy cuestionado en las redes sociales por sus hinchas. Es que en el primer gol de Estudiantes, se dejó anticipar por Federico González y luego no llegó a tiempo de cortar el avance de Mauro Díaz, quien definió al gol de manera exquisita. En tanto, en el segundo gol del Pincha, el zaguero fue quien quedó enganchado y habilitó a Noguera para que convirtiera el tanto del triunfo.

Marcelo Gallardo no pudo ocultar la bronca en el banco de los suplentes. Sus gestos fueron captados en el momento justo por las cámaras de la transmisión en cada gol y el enojo perduró, ya que luego decidió no hablar en conferencia de prensa. No muy habitual en él, el Muñeco se retiró del estadio de Estudiantes de La Plata sin hacer declaraciones.

Así vivió la parte final del partido #Gallardo. Esta acción fue después del empate de Estudiantes. #River pic.twitter.com/xqqdGdejpY — Javier Gil Navarro (@javigilnavarro) February 15, 2021

El DT del Millonario volvió a padecer al Ruso Zielinski, quien se ha convertido en la bestia negra de Gallardo, y anteriormente de River. Es que se trata del entrenador que dirigió a Belgrano de Córdoba cuando le ganó la promoción que decretó el primer descenso de la historia del conjunto de Núñez, y quien estuvo al frente de Atlético Tucumán, donde lo privó de la Superliga 2019-20 en la última fecha y contribuyó a la consagración de Boca.

Mauro Díaz, un ex River que estuvo en la etapa deportiva más triste del Millonario en aquel descenso a la B Nacional en 2011, fue quien logró el empate transitorio para el Pincha con uno menos y gracias a una jugada personal magnífica.

Gol de estudiantes Mauro Díaz a los 32 del ST vs River

La acción previa también es digna de destacar por el laboratorio aplicado de Zielinski, ya que todo nació de una pelota parada para que los dos pivotes bajaran el balón y asistieran al mediocampista. El segundo tanto también fue de pelota parada y quien se vistió de héroe fue Noguera.

Seguí leyendo:

Brutal planchazo de Fernando Tobio a Borré y el penal que reclamó todo River: las polémicas en la victoria de Estudiantes ante el Millonario

El homenaje de River a Carlos Menem en el día de su muerte

River está a un paso de incorporar al clon de Nacho Fernández y al jugador que Maradona le recomendó al Napoli