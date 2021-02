Un ex compañero del Morro García reveló la charla que mantuvo con el delantero dos días antes de su trágica muerte

El Morro García apareció muerto el pasado sábado

La trágica muerte de Santiago García provocó conmoción en el ambiente del fútbol argentino y sudamericano. El sábado pasado, en horas del mediodía, el cuerpo sin vida del delantero uruguayo fue encontrado en su departamento de la zona de Godoy Cruz con un disparo en la cabeza.

A partir de lo sucedido, decenas de jugadores y clubes se sumaron a las condolencias por la desaparición del ex atacante del Tomba. Es más, futbolistas como Ramón Wanchope Ábila o el ecuatoriano Jaime Ayoví se expresaron en sus redes sociales sobre la muerte del Morro. En las últimas horas, apareció otro conmovedor mensaje de un ex compañero de García en Godoy Cruz que se volvió viral.

Facundo Silva, que hoy es parte del plantel de Olimpo de Bahía Blanca, y que compartió vestuario con el uruguayo en 2016, contó que habló con Santiago dos días antes de que su cuerpo apareciera sin vida. “¿Por qué no me diste una señal así me daba cuenta? Hablamos hace dos días por videollamada y estabas bárbaro como siempre”, dijo el futbolista de 30 años.

“Me siento hasta culpable de no poder darte una mano, pero es que siempre estabas bien y nadie te ganaba, eras como un superhéroe que no hablabas de los problemas. Cuando te preguntaba decías: ‘Estamos bien, perro’”, confesó Silva en una publicación que subió a su cuenta de Instagram.

La publicación de Facundo Silva sobre García

Al mismo tiempo, el atacante que milita en el club que compite en el Torneo Federal A, aprovechó para apuntar contra el ambiente del fútbol argentino por la supuesta falta de ayuda que recibió el Morro García en sus últimos tiempos en Godoy Cruz.

“Me hiciste pensar hoy, ¿habrá sido por el fútbol? Son todos una mierda en este ambiente, nadie valora nada y lo que menos les importa es la persona. ¿Por qué hiciste eso, hermano? Estoy completamente roto, vacío por completo. Sé que no vas a estar más, pero cómo te voy a extrañar”, dijo Facundo Silva.

Por último, el jugador que compartió con García el plantel mendocina en la temporada 2016/2017, se despidió de su amigo con unas sentidas palabras. “Hoy es uno de los peores días de mi vida, pero sé que donde estés me vas a acompañar. Hoy brindo desde acá con una copa de vino en tu honor. Te amo, nunca te voy a olvidar, te lo prometo”.

Este lunes, los hinchas y socios del Tomba se autoconvocaron por las redes sociales para darle la última despedida al Morro García en Mendoza. La lluvia no impidió a la gente homenajear a su ídolo y una caravana multitudinaria escoltó el féretro desde el Arena Maipú hasta el aeropuerto local, donde los restos del delantero fueron trasladados a su Uruguay natal, donde será velado por su familia.

Facundo Silva junto al Morro García

