River, en alerta: Matías Biscay es uno de los candidatos para dirigir la selección de Chile

La dirigencia de Chile sigue de cerca los pasos de Matías Biscay para dirigir a la selección (Foto: AP)

“La búsqueda de la ANFP cae en la desesperación: ahora asoma Biscay”. Con ese título explosivo, en Chile aseguran que el histórico ayudante de campo de Marcelo Gallardo está en la mesa como uno de los dos principales candidatos para dirigir a la selección de ese país que se quedó sin entrenador tras la decisión de Reinaldo Rueda de marcharse a Colombia.

La información sobre el interés por Matías Biscay la dio a conocer el diario El Mercurio: “En Quilín aseguran que el rechazo de Almeyda y de Crespo golpeó durante los planes de los directivos”. La Roja tenía en sus cálculos a Almeyda, pero no pudo acordar su salida del San Jose Earthquakes de la MLS; mientras que Crespo tendría todo encaminado para tomar el mando del San Pablo de Brasil.

Frente a este panorama, Biscay se convirtió en una opción potable y compite, según el medio citado, con otro argentino: Antonio Mohamed, quien hasta hace poco dirigía al Monterrey de México. El periodista Ramiro Fuenzalida que firma la nota aclara que Gallardo es inalcanzable para La Roja y por eso las miradas de los directivos nacionales se posicionaron sobre su ayudante de campo. Entre los méritos que le destacan, advierten que estuvo al frente del Millonario en la final de la Copa Libertadores 2015 ante Tigres de México y de la definición del 2018 ante Boca en Madrid.

La noticia que publicó el diario El Mercurio de Chile

Lo llamativo del caso es que ninguno de los apellidos chilenos que circularon para el puesto estarían por delante de Mohamed y Biscay, según la información que entrega el medio citado. José Luis Sierra (DT de Palestino), Ivo Basay (reciente paso por Palestino) y Ronald Fuentes (sin club desde hace unos días tras dirigir a Unión Española) están en carpeta, pero por ahora no avanzaron sus acuerdos.

Chile cuenta con una reciente tradición de técnicos argentinos en su banco de suplentes que se inició con el desembarco de Marcelo Bielsa en el 2007. Luego, su lugar fue ocupado por Claudio Borghi, pero rápidamente tomó el mando Jorge Sampaoli en 2012. En el 2016, Juan Antonio Pizzi tuvo una estadía breve hasta que Reinaldo Rueda finalmente lo reemplazó.

Ahora, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) tiene en sus carpetas nombres de entrenadores argentinos como las opciones más potables. Si bien el gran candidato había sido Almeyda, el propio DT explicó en las últimas horas cuál fue la verdadera complicación: “El club estableció una cláusula de rescisión pero es muy cara. Me quedan dos años más de contrato acá y no quiero ir a un lugar en donde me paguen esa cláusula porque ya no soy más un jugador, ahora soy entrenador. Si como técnico llegás a un puesto en el cual te compraron, chau; estás liquidado. Lamentablemente me quedé con muchas ganas de aceptar la propuesta”. Crespo parecía ser una figura viable, pero todo parece indicar que tras su renuncia a Defensa y Justicia el que ganará la pulseada será el San Pablo de Brasil.

Biscay tiene 46 años y es la mano derecha del Muñeco desde el 2011, cuando inició su ciclo como entrenador en Nacional de Uruguay. Como futbolista, pasó por River, Huracán, Lugano de Suiza y Compostela de España.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Trabajó de portero y como personal de maestranza durante la pandemia: ahora se ilusiona con eliminar a River de la Copa Argentina

Sonríe Marcelo Gallardo: Jonatan Maidana volverá a River