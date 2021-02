El mercado de pases de River: apareció un nuevo interesado por Montiel y Matías Suárez renovó contrato hasta 2023

Desde Brasil afirman que Gonzalo Montiel está en la mira del Palmeiras (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni).

A poco más de una semana del comienzo del campeonato de Primera División, en el barrio de Núñez están atentos a las noticias que llegan desde Brasil. Es que el defensor Gonzalo Montiel es pretendido por el Palmeiras, según informa Globoesporte. En tanto que con el objetivo de asegurarse a otro jugador importante, hoy se anunció la renovación del contrato por dos años con el delantero Matías Suárez.

Mientras el Verdao, flamante campeón de la Copa Libertadores, está en viaje hacia Doha, Qatar, para jugar el Mundial de Clubes, su comisión directiva sigue trabajando para reforzar el plantel de cara a lo que viene. El mencionado medio brasileño da cuenta del interés de la entidad paulista por Cachete, que enfrentó al elenco del vecino país en las semifinales del máximo torneo continental y en el partido de vuelta fue una de las figuras del conjunto de Marcelo Gallardo.

Montiel, también jugador de la selección argentina, fue buscado en el último mercado de pases europeo por el Lyon de Francia y el Villarreal de España. Pero el Palmeiras se siente atraído por otros futbolistas argentinos. También estaría en su carpeta uno que quiere contratar River, como el mediocampista ofensivo Agustín Palavecino, del Deportivo Cali, de Colombia. Respecto de las gestiones con el equipo de La Banda, el tema estaría trabado. El otro que busca el club brasileño es el delantero mendocino Valentín Castellanos, del New York City FC, de la MLS de Estados Unidos.

En cuanto a Montiel en particular, aún no renovó su contrato con River, el cual finaliza el 30 de junio. El jugador de 24 años, que fue incluido en el once ideal de la última Libertadores, tiene una cláusula de rescisión de 20.000.000 de euros y el club es dueño del 80 por ciento de su pase y el resto del propio futbolista. En Núñez esperan que, si hay un interesado, al menos venga con una propuesta mayor a los 10.000.000 de la misma moneda.

Por otro lado, Matías Suárez renovó su vínculo con River hasta diciembre de 2023. El club lo publicó en su cuenta de Twitter donde aparece junto al presidente, Rodolfo D’Onofrio. Es una buena noticia para Gallardo ya que se asegura uno de los jugadores que suele ser titular. Esto y la no venta –por ahora- de Nacho Fernández, es una tranquilidad para el Muñeco, aunque ahora asoma el interés de Palmeiras por Montiel.

Suárez, de 32 años, llegó River en 2018 y se convirtió en pieza clave del elenco que conduce Gallardo. El cordobés junto al colombiano Rafael Santos Borré se adueñaron de la delantera millonaria.

En un mercado cada vez más difícil para los clubes argentinos por el contexto económico, poder mantener el mismo plantel puede llegar a valer lo mismo que una buena incorporación.

