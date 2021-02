La comparación de Maradona con los superhéroes, los dos técnicos argentinos que son “influencers” y por qué Messi “rompe el azar”: 13 frases de Pablo Aimar

(Foto: @Argentina)

El presente de Pablo Aimar como seleccionador juvenil de Argentina es un disfrute para el ex futbolista. En charla con The Coaches’ Voice, entre varios temas, arrancó comparando las obligaciones en un combinado nacional con las que propone un club con una gran reflexión: “Me da el tiempo que no tienen los entrenadores de primera división”.

Bajo la batuta de Lionel Scaloni, el Payaso está muy conforme siendo el tutor de muchos chicos que en un futuro se pondrán la camiseta de Argentina y disputarán grandes torneos en la mayor. “El objetivo, cuando llegamos hace tres años, era que los chicos que empezaban a ir a nuestras convocatorias pudiesen, en tres o cuatro años, llegar a la Primera de sus equipos y completaran el ciclo de Selección”, explicó dentro de su carta.

Además, fue específico a la hora de hablar del criterio que utiliza a la hora de elegir futbolistas. “Intentamos que jueguen, que la pelota no sea un problema, que no se la saquen de encima. Para eso elegimos y miramos jugadores que sientan al fútbol de esa manera o que puedan llegar a incorporar eso”, reveló Aimar. Y agregó utilizando a los centrales como ejemplo: “Hablo de un estilo de equipo, por ejemplo, con centrales audaces, porque creemos que después a ellos, con esa formación, no les va a costar nada jugar en un equipo que juegue de forma replegada. Ahora, si nosotros hacemos lo contrario, después les va a costar adaptarse”.

Pablo Aimar junto a Lionel Messi en un entrenamiento de la selección Argentina

A continuación, seleccionó dos directores técnicos argentinos que fueron mentores para su carrera como futbolista y entrenador. “Marcelo Bielsa y José Pekerman son personas, y por eso agrego el calificativo de influencers, que han ayudado a formar a mucha gente”, describió. Pablo aprovechó y le dedicó algunas palabras más al Loco: “No deja indiferente a quienes fueron dirigidos por él y esa es una característica enorme. Tengo una especial admiración por él, pero si tengo que decir algo es eso de la influencia que tiene en todas las personas que lo conocen y que fueron dirigidos por él”.

Dentro de sus grandes influencias, Aimar resaltó a Jorge Jesús, con quien compartió mucho tiempo en el Benfica. “Uso reflexiones suyas ahora que entreno chicos. Por ejemplo, cuando alguno de ellos te dice ‘la pelota no me llega’, ahí les recuerdo algo que él siempre decía: ‘Los grandes jugadores no son ansiosos’. Obviamente no se esconden, pero no son ansiosos. Los que consiguen esa tranquilidad jugando hacen una diferencia enorme; los que eligen bien el cuándo: cuándo moverse, cuándo ir al espacio, cuándo ir al pie, cuándo tocar y no ser ansioso. Todo eso tiene que ver con la paciencia”, recordó del entrenador portugués.

Obviamente se detuvo a hablar de Lionel Messi, quien admitió en varias ocasiones admiración por el fútbol del Payaso. “El fútbol acepta todas las opiniones, es lo que lo hace tan popular. Eso y que tiene mucho que ver con el azar. Entonces, cuando hay un tipo que rompe el azar, pasa lo que sucede con Lionel Messi, que cuando juega todos creemos que el Barcelona va a ganar. Ha logrado que se agoten los elogios; en 15 años ha hecho exactamente lo que tenía que hacer”, opinó el seleccionador de juveniles. Y agregó: “Nadie se pregunta y nadie es capaz de poner sobre la mesa que todos los años juega entre 60 y 70 partidos. Él sabe que los va a jugar y es el mejor en el noventa y tanto por ciento de las veces. Entonces no hay más análisis”.

Pablo Aimar junto a Diego Armando Maradona (i) durante la ceremonia del sorteo de la copa del Mundial Sub'20 de Corea 2017 (Foto: EFE)

No se olvidó de nombrar la importancia de César Menotti como mentor en Argentina. “Menotti, con su conocimiento y su sabiduría, te acomoda con dos frases. Es muy enriquecedor y un privilegio contar con él”, relató Aimar. Las palabras para describir a la perfección al Flaco fue “que transmite tranquilidad” y que en una situación donde sentís que se termina el mundo, aparece y te dice “tranquilo, no pasa nada”.

Las puertas de la selección Argentina fueron abiertas por Lionel Scaloni que lo incluyó en su staff técnico. “No me sorprende lo que ha hecho Lionel Scaloni porque siempre fue un apasionado del fútbol. Lo que más le admiro es la tranquilidad con la que se tomó el lugar, lo bien que lo lleva, la comunicación y la comunión que tiene con los jugadores”, declaró Aimar sobre el entrenador. Y arriesgó, apuntando a largo plazo: “No tengo duda de que va a tener una carrera fantástica. Él, como cabeza de grupo, es alguien que toma riesgos y los asume, y es admirable la paz con la que se toma el lugar en el que está.”

Para cerrar, recordó a Diego Armando Maradona y lo categorizó como más que un simple ídolo. “Era nuestro mayor estímulo para aquellos que nacimos en los 70′ y 80′. Por entonces ya existían los superhéroes: estaban el Hombre Araña, Batman y otros, pero nosotros queríamos ser Maradona antes que esos otros superhéroes. Jugábamos a ser Maradona y aspirábamos a ser ese que estaba ahí en el Mundial de México 86, cantando el himno y en el Mundial de Italia 90 insultando a los que insultaban el himno nuestro. Eso fue Maradona para todos nosotros”.

