El detrás de escena de la salida de Licha López: quiénes lo pueden seguir y cómo se reorganiza Racing en el inicio de la era Pizzi

Despedida de Lisandro López

Las ramas han perdido fuerza ya, y van quedando pocas hojas por caer..

Un duro invierno viene y el amor se apaga con el frío del atardecer...

Dos copas hay. Y un lugar vacío frente a mí...

Ya es un hecho mi soledad. Debo esforzarme para comprender que hoy no estás más junto a mí…

La obra de JAF representa a la perfección el sentimiento de los hinchas de Racing quienes no tendrán más al ídolo en cancha. El sorpresivo anuncio de Lisandro López dejó un vacío en los corazones albicelestes. Licha se fue entre lágrimas y el agradecimiento permanente de sus fieles no tardó en llegar. Fue algo inesperado que muy pocas personas de su círculo íntimo sabían. Por eso, cuando el delantero pidió dar una conferencia de prensa, en los pasillos del Cilindro especularon con un posible retiro. Sin embargo, el capitán anunció que seguirá su carrera en la MLS por un motivo adicional que no reveló ante los medios: su proyecto de vida junto a Mechi Blanco y su hija Guadalupe es instalarse definitivamente en los Estados Unidos cuando se retire de la práctica profesional.

Su legado será eterno. Licha volvió en plenitud al club que lo vio nacer y le dio dos títulos a la Academia para continuar con una sintonía ganadora que impuso Diego Cocca y siguió el Chacho Coudet. Pero su ausencia dejará varios interrogantes que de a poco se irán resolviendo.

Sin su liderazgo en el plantel, el que tomará su papel será Darío Cvitanich, secundado por Iván Pillud. El ex Banfield, que no tuvo muchos minutos con Sebastián Beccacece, tendrá la oportunidad de demostrar su jerarquía bajo el mandato de Juan Antonio Pizzi. Para ello deberá renovar su contrato con la institución, una situación que todavía no sucedió, pero que está encaminada. La oferta rechazada a Estudiantes de La Plata fue una muestra del deseo del goleador, aunque la Comisión Directiva tendrá que mejorarle sus condiciones, ya que fue uno de los que más se redujo el salario en los tiempos de la cuarentena estricta.

Pero a la salida de Lisandro López se le puede sumar una corriente migratoria que acapara varios nombres. El más factible (y aparenta ser el más inmediato) es el del Chelo Díaz. El volante central no tiene una buena relación con Pizzi desde sus días en la selección andina. Su ausencia en la Copa América Centenario (por lesión) y el dolor que provocó su error en la final de la Copa Confederaciones de Rusia en 2017 despertaron asperezas entre los protagonistas, aunque el entrenador haya tenido palabras de agradecimiento hacia el mediocampista cuando fue consultado por Infobae. “Creo que Marcelo Díaz no fue el culpable (de la derrota en la final). El fútbol chileno ha tenido pocos jugadores como él y tienen que estar agradecidos por todo lo que le dio a su selección. Es cierto que la prensa es dura, pero forma parte de nuestro trabajo aceptar las críticas de los medios de comunicación, aunque muchas veces sea de manera injusta y sin fundamentos. Cada uno sabe cómo ejerce su profesión”, había dicho el Macanudo.

En este contexto aparecen dos horizontes para el futbolista: el más probable es el de la U de Chile, club del que es fanático (incluso tiene tatuado el escudo) y sueña con volver en plenitud para conseguir más títulos en la potencia del país vecino. Además se debe tener en cuenta que el Chelo Díaz es uno de los jugadores que mejor contrato tiene en el plantel (le quedan menos de seis meses y puede negociar su futuro sin la autorización del club) y la actualidad económica de la Argentina no contribuye en sus aspiraciones (Racing tiene un tope en el valor del dólar con los extranjeros que ha quedado desactualizado con la realidad del país, dado que en su mayoría ronda entre los 48 y 40 pesos). Además, cuando se retire planea convertirse en uno de los accionistas del club trasandino. Por lo tanto, la segunda opción que se instaló en los medios de comunicación que lo vinculan a Boca carece de argumentos, por más que el propio mediocampista haya dicho en su momento que no le cerraría las puertas al Xeneize y que Juan Román Riquelme haya hablado bien de él cuando fue consultado. Si se concreta su partida, uno de los candidatos a ocupar su puesto es Jorge Corcho Rodríguez, el cinco de Banfield de gran presente en el Taladro por el que la Secretaría Técnica anterior a cargo de Diego Milito ya había iniciado las gestiones.

El Chelo Díaz es uno de los jugadores más queridos del plantel Desde su llegada ganó dos campeonatos y convirtió el histórico gol en el clásico frente a Independiente en el que la Academia terminó con 9.(Fotobaires)





Un panorama similar es el que atraviesa Leonardo Sigali. El defensor podría volver al Dinamo Zagreb, donde dejó un gran recuerdo gracias a los 4 títulos que consiguió con el combinado croata. Su esposa es oriunda del país del Este de Europa y podría influenciar la decisión del zaguero, ya que extraña a su entorno (el factor económico también puede ser determinante).

La lista la completan Augusto Solari (podría partir al América de México), Matías Rojas (sondeado por el Betis de España), Eugenio Mena y Gabriel Arias (su representante puede llevarlo a México, Estados Unidos o Brasil). En todos los casos deberán llegar ofertas concretas porque todos permanecen a la Academia. Son los jugadores que la directiva está dispuesta a negociar y el caso que más llama la atención es el del arquero. El ex Defensa y Justicia necesita hacer la diferencia económica y desea continuar su carrera en el exterior. Su humildad, sacrificio y honestidad le abrieron las puertas a recibir la respuesta positiva del club cuando planteó la posibilidad de emigrar. En este sentido, si se concreta su salida Racing irá a buscar un golero de jerarquía para que acompañen al Chila Gómez y Matías Ibañez. Y el nombre que más seduce es el de Sergio Chiquito Romero, quien negocia una salida prolija del Manchester United y sólo debería negociar sus condiciones con el equipo de sus amores.

Será un desafío para Pizzi reformular a un Racing que viene con la vara alta. El protagonismo en el ámbito doméstico y la Copa Libertadores será la clave de un entrenador que llega en tiempos de recambio. Afianzar a los juveniles Carlos Alcaraz, Tiago Banega, Julián López y Fabricio Domínguez será otra de las tareas del estratega que confía en las palabras de Víctor Blanco, quien aseguró que llegarán 2 ó 3 jugadores de jerarquía. Con la caja que hizo por las ventas de Zaracho y Barbona, la Academia irá por Guillermo Pol Fernández (depende de su situación con el Cruz Azul, pero su pasado en el club lo podría acercar) y Roger Martínez (parece una utopía por el contrato que tiene el colombiano en el América de México).

Otra de las posibilidades es que Racing comience la temporada sin la llegada de refuerzos para apuntar todos los cañones al mercado de invierno. Como la doble competencia se inicia recién en abril, la idea de contar con un plantel extenso podría darse en la segunda parte del año para afrontar la etapa decisiva de la Copa Libertadores. Además, los ingresos de taquilla y abonos serán nulos, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado cuando los hinchas continuaron pagando mensualmente sus cuotas en una muestra de fidelidad absoluta.

En lo estrictamente institucional, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta celebró un convenio con la entidad de Avellaneda con el fin de establecer en la sede de Villa del Parque cinco centros de vacunación para aplicar las dosis contra el coronavirus.

El área de Comunicación del Gobierno de la Ciudad informó que el funcionario concurrió a la sede alternativa racinguista donde firmó el acuerdo que beneficiará esencialmente a los vecinos de la zona de Villa del Parque por su proximidad.

“Racing siempre ejerce una solidaridad activa, por eso es ejemplo gracias a las acciones de varias de sus áreas. Nos da orgullo colaborar con la Ciudad de Buenos Aires para que la campaña de vacunación tenga el mayor alcance”, dijo el vicepresidente de Racing, Alfredo Chiodini, antes de cederle la palabra a Rodríguez Larreta: “Este edificio histórico está ubicado en un lugar estratégico y reúne todas las condiciones para funcionar como centro de vacunación. Ya está todo organizado y armado dentro de la Sede para poder comenzar a la brevedad”.

El Jefe de Gobierno porteño, reconocido hincha de la Academia, ya había realizado una visita a las instalaciones que el club de Avellaneda posee en la calle Nogoyá del mencionado barrio porteño en agosto de 2017, cuando recibió una camiseta con su nombre y el número 10 que alguna vez usó Rubén Paz.

