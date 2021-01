Lisandro López anunció su salida de Racing entre lágrimas: “Hay un agotamiento físico y sobre todo mental”

Lisandro anunció su despedida de Racing después de un segundo ciclo en el club que duró 5 años (@RacingClub)

Racing está en pleno proceso de transformación tras su participación en la última Libertadores y copa nacional. A la salida de Diego Milito como manager y Sebastián Beccacece como entrenador se le sumar ahora la del capitán y referente Lisandro López, quien anunció oficialmente su despedida de la institución en una conferencia de prensa y no pudo contener las lágrimas.

“Para mí no es un día triste. Me voy con tranquilidad y felicidad porque siempre dejé todo y porque pude volver acá para cumplir mi sueño y pude lograrlo. Este club me lo ha dado todo”, dijo con ojos vidriosos.

Primero apuntó ante la prensa: “Estoy acá para anunciar mi salida del club. Dar por terminada mi segunda etapa en la institución después de cinco años maravillosos con momentos espectaculares, otros no tan buenos. Es un momento donde hay un cansancio y un agotamiento físico, y sobre todo mental, he decidido terminar esta etapa en el club”.

El experimentado delantero de 37 años (cumplirá 38 en marzo) que surgió de la cantera de Racing en 2003 y retornó en 2016 tras sus pasos por el Porto de Portugal, Olympique de Lyon, Al-Gharafa de Qatar e Inter de Porto Alegre, se va con dos títulos bajo el brazo con el club: la Superliga 2018/2019 y el Trofeo de Campeones 2019.

Racing pierde a uno de los pilares de su plantel profesional (Foto: Reuters)

Tiene todo acordado con el Atlanta United de la MLS, al que acaba de desembarcar su compatriota Gabriel Heinze como entrenador. El Gringo y Licha coincidieron en la Selección y en la liga francesa, cuando el defensor militó en el Olympique de Marsella y el delantero en Lyon desde 2009 a 2011. Sin embargo, evitó confirmarlo: “Realmente no puedo decir a dónde voy a seguir mi carrera porque no lo tengo cerrado”, aclaró de todas formas, aunque admitió que hay conversaciones con clubes de Estados Unidos. Y resaltó: “Sería una falta de respeto estar sentado acá siendo jugador de otro club”.

“Fueron cinco años donde realmente di todo lo que tenía y lo que podía, hoy se termina. Quiero dar las gracias. Siempre fui una persona que se comprometió al 100%, para mí el compromiso fue y es siempre innegociable. Siempre exigí a toda la gente de acá, sobre todo a mis compañeros eso del compromiso al 100% y siento que hoy no me puedo brindar de esa manera. Y si siento que yo no puedo, no estoy en condiciones de exigírselo a nadie tampoco, así es como me gusta y es por ese motivo que hoy anuncio mi salida del club”, fue la conclusión general de Licha.

Finalmente dijo: “Siento que es el momento, que no puedo comprometerme de la manera que siempre tuve y a mí me gusta. Desde lo mental, porque en lo físico uno puede estar limitado por la edad pero entrega todo lo que tiene. Pero sobre todo es mental”. Pese a no haberse podido despedir del público de Racing en la cancha por la prohibición de concurrencia en base a los contagios del coronavirus, López lo hizo convirtiendo un golazo en la última victoria ante Newell’s.

¿Cuál es el balance que hizo después de atravesar su segundo ciclo en la institución de Avellaneda? “El balance que hago es súper positivo. Desde volver al club y verlo como lo encontré hasta ver cómo creció a lo largo de los años. Tengo la conciencia tranquila y sé que di todo lo que tenía. Por eso no puedo hacer más que agradecer”. Y añadió: “No tengo dudas de que a medida que pase el tiempo Racing va a seguir encontrando a esos jugadores con sentido de pertenencia. Los que hoy triunfan en el exterior van a regresar en algún momento y las alegrías van a continuar”.

Lisandro no descartó volver en el futuro al club para trabajar desde otro rol y explicó por qué no colgó los botines vistiendo la camiseta celeste y blanca, antes de quebrarse en plena conferencia: “Siempre dije que no volvía al club a retirarme sino a competir, a dar lo mejor de mí y a cumplir un sueño. Hoy siento que hasta acá llegué, pero al mismo tiempo me siento feliz de haber transitado estos años acá en este que es el club de mi vida”.

