Qué sanción recibió El Dipy por el múltiple accidente en la carrera de Paraná: el video desde la cámara de su auto

Sigue la controversia por el choque de ayer en el Top Race Junior donde El Dipy se vio involucrado en un múltiple accidente luego de la largada de la segunda carrera en el Autódromo de Paraná, donde cuatro autos quedaron destrozados. El cantante fue excluido por los comisarios deportivos por el toque inicial que luego termina en la carambola de la primera curva. Hoy utilizó su cuenta de Twitter para efectuar su descargo. Infobae pudo saber que recibiría una penalización de cinco lugares para la próxima carrera. Es decir, al puesto que logre en la clasificación, se le deberá sumar ese recargo en la grilla de partida. En tanto que Alexis May, el piloto que tuvo consecuencias físicas y cuyo coche terminó afuera del trazado, dijo que el artista “no tuvo la culpa”.

“Largamos, el de adelante se queda un poco, entonces yo me abro y lo paso por adentro y el otro, con el que tuvimos el toque, también se abre por afuera y le hicimos prácticamente esto (señala con sus manos que se pusieron tres autos a la par). El problema es que cuando él (May) baja, no para de bajar nunca. Yo levanto el pie del acelerador dos veces, pero también venían los de atrás, que también vienen rápido, no vienen despacito. Todos vamos rápido. Si yo llegaba a tocar el freno en ese momento, nos golpeábamos todos. Iba a ser un desastre, peor que el que fue. Levanto, levanto, levanto, trato de levantar todo lo que puedo, pero atrás vienen rápido. Entonces, bueno, se produce el toque. Yo en ese momento no me doy de lo que había pasado después del toque”.

“Sigo girando y a los 30 segundos me aparece en el ‘Lisso’ (N. de la R: sistema que sirve como banderillero electrónico que señala incidencias de la carrera dentro del auto) y me aparece una bandera roja. Llamo a mi jefe de equipo y le preguntó a Juanjo Monteagudo, ¿qué pasó?, ¿por qué la bandera roja? En ese momento no me respondió porque estaba viniendo hacia la grilla. Cuando se acerca me dice, ‘volcaron, fue impactante y fue tremendo lo que acaba de pasar’. Automáticamente me desaté el cinturón de seguridad porque quise saber cómo estaban ellos, porque aparte los chicos que corren son mis amigos. Estamos todo el fin de semana juntos. Me chupó un huevo la carrera y quise saber cómo estaban todos. El que volcó, ése es mi amigo, de las carreras, de siempre, May. Me cuenta su papá que lo llevaron a un hospital para hacerle controles”.

“Luego lo primero que hice fue ir a la CDA (Comisión Deportiva Automovilística), que es donde están los controles, donde fiscalizan, donde están los comisarios deportivos. Les doy la cámara y les digo ‘quiero que la vean’. Después de eso sale la sanción, de que me excluyen. Me excluyen por el toque, pero por la consecuencia. Porque si ese toque hubiera sido en otro lado, se hubiera ido al pasto, no pasaba nada. Pero bueno, ocurrió en el paredón de Paraná, que es bravísimo. Cuando les mostré mi cámara a los comisarios les digo que no quise hacer ninguna maniobra para girar el volante y les muestro que levanté dos o tres veces. No me dieron ningún tipo de fecha ni de sanción ni me llamaron a declarar porque se vio lo que fue la maniobra”.

“Les quiero decir a todos los que son pilotos del teclado y en su puta vida corrieron una carrera, que somos 22 pilotos que vamos a 220 km/h y todos queremos ganar, pero nadie quiere que pase esto. Porque si ustedes saben más que los comisarios deportivos, que el presidente de la categoría, o de los propios pilotos, que me terminaron diciendo que no hubo culpa… Y nos abrazamos y los que estaban ahí se reían de los nervios, y nada”.

“Lo más lindo que me pasó fue ver los mensajes de los chicos que se accidentaron. Me dijeron que me quedara tranquilo, que estaba todo bien. ‘Son cosas del automovilismo, son toques de carrera. Quedate tranquilo’, me dijeron. Uno de los que se accidentó me defendió en las redes sociales y fue uno de los perjudicados, fue uno de los que chocó, de los que volcó. Eso me deja muy tranquilo. También les mostré mi cámara porque no quise que quedara solo en la CDA. Quise demostrarles que no tuve intención. Me dijeron: ‘Jamás vamos a pensar eso vos. Nunca’”.

“Quiero agradecerles a todos los que se preocuparon por mí. En especial a la Asociación Argentina de Volantes (mutual que se ocupa de la cobertura médica de los pilotos y otras atenciones) por las medidas de seguridad y los reglamentos del vehículo. Gracias a ellos tengo solo una clavícula quebrada y estoy muy bien. También a la atención médica recibida que gracias a ellos estoy muy bien. Quiero mandar un gran abrazo a mi amigo El Dipy, que se puede quedar tranquilo. No fue su culpa lo ocurrido”.

