El Tanque Silva atacó a Riquelme por un episodio en 2012: “Como líder positivo, esas cosas no se hacen”

Así como Juan Román Riquelme tuvo diferencias fuera de la cancha con Martín Palermo pero ambos escribieron innumerables capítulos en la historia grande de Boca, algo similar sucedió con otro centrodelantero años más tarde. Fue el caso de Santiago Silva, quien no llegó a tener chapa de ídolo como el Loco pero sí tuvo un buen paso por el Xeneize. El Tanque se sinceró a la hora de describir a Román tanto fuera como dentro de la cancha.

“De Riquelme encuentro dos líneas. Cuando me hablan de Román encuentro un jugador excepcional dentro de la cancha, como no se ha visto ninguno. pero después positivamente no. Yo no encontré parte positiva de él”, fue la sentencia del uruguayo, que militó en Boca en la temporada 2012/2013. Y repasó en diálogo con Radio La Red un triste recuerdo previo a la final de la Copa Libertadores 2012 contra Corinthians en Brasil.

Horas antes de afrontar el duelo decisivo en San Pablo, Riquelme le anunció al plantel que dejaría el fútbol luego de jugar. Sobre ese episodio, Silva opinó: “Se creó un ambiente totalmente anormal a lo que es un partido. Había mucho movimiento en el hotel, mucho caos y nosotros teníamos que jugar una final”. Y añadió: “Como líder positivo, vos no tenés que decir nada, esas cosas no se hacen. Vos tenés que decirlo una vez que ganaste o perdiste la final. Si yo me voy, no estoy jugando el partido pensando en eso. Uno no piensa en eso antes del partido”.

Al unísono con Rolando Schiavi, quien admitió que la confesión previa del 10 no generó buen ambiente en la concentración antes de enfrentar al Timao, Silva coincidió: “No fue positivo para el plantel ni para nadie de Boca, está más que claro. A mí sinceramente no me impacto, a muchos no les impactó. Pero cuando hay un ambiente de final, todo tiene que ser positivo. No hay cosas negativas. Es como cuando vas a dar un examen de matemática, no vas diciendo ‘yo no sé’, vas pensando en que lo aprobás. El jugador de fútbol se prepara para una final a cara de perro”.

De todas formas, el goleador charrúa aclaró que el equipo de Julio Falcioni falló en algunas cuestiones futbolísticas: “Creo que la diferencia la tendríamos que haber hecho en casa. No tuvimos el factor suerte y el rival esperó cuando tenía que golpear. Un par de jugadas de pelota parada y así fue el primer gol. Fue muy parejo. A las finales llegan los mejores y los mínimos errores que tengas, los pagás caros, así fue como pasó”.

Por último, el montevideano de 40 años que fue suspendido por la AFA y el Tribunal de Disciplina por un caso de doping que está en estudio (habría saltado por un tratamiento de fertilidad que estaba llevando a cabo), habló de la semifinal perdida por Boca con el Santos y también de la que afrontará con Banfield por la Copa Diego Maradona.

“Boca pensó que Santos lo iba a respetar y fue lo que menos hizo. A los brasileros les puede entrar el frío, pero cuando no, se agrandan”, fue el análisis de la últim caída. Del choque con el Taladro, club en el cual jugó, aseguró que no tiene preferencias por uno: “Se lo merecen los dos porque llegaron a la final. Boca viene lastimado pero tiene la obligación de ganar todo lo que se le ponga adelante y Banfield dando el batacazo. Boca es favorito por plantel, historia y todo”.

