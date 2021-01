Quién es el defensor extranjero que River tiene en carpeta para este mercado de pases

En la cabeza de Marcelo Gallardo ya ronda el armado del plantel de cara a la próxima temporada

Mientras en River aguardan por la confirmación oficial de Marcelo Gallardo (como es una constante una vez finalizada la temporada, el entrenador realiza un balance de su situación) y están atento a lo que pueda pasar con el futuro de futbolistas clave como Enzo Pérez, Nacho Fernández, Rafael Santos Borré, Gonzalo Montiel y Nicolás De La Cruz, la dirigencia comenzó a moverse para renovar el plantel e ir por más en este 2021.

Uno de los puestos a incorporar es el de la zaga central, donde el director técnico solamente cuenta con tres jugadores con experiencia tras la venta de Lucas Martínez Quarta a la Fiorentina de Italia: el paraguayo Robert Rojas, el chileno Paulo Díaz y Javier Pinola (a finales de febrero cumplirá 38 años).

Mathias Laborda es marcador central, pero también puede hacerlo de stopper o lateral derecho (Facebook Club Nacional de Football)

Dentro de las opciones que baraja el club se encuentra el nombre de Mathias Laborda , marcador central uruguayo de 21 años de gran desempeño en Nacional, entidad que conoce muy bien el Muñeco. Así se lo confirmó a Infobae José Ducret, agente del futbolista.

“Me llamaron. Todo se mantenía de manera confidencial, pero ahora tomó notoriedad, por eso hablo. Fue un acercamiento para conocer las condiciones y manifestar el interés”, le explicó el representante a este medio. No obstante, el empresario aclaró que “no hubo avances” hasta el momento ya que primero River debiera resolver el cupo de extranjeros para contratarlo.

Mathias Laborda en acción ante el chileno de River Paulo Díaz (REUTERS/Raul Martinez)

Actualmente en el plantel millonario se encuentran Robert Rojas, Paulo Díaz, Nicolás De La Cruz, Rafael Santos Borré, Jorge Moreira y Jorge Carrascal. Una de las posibilidades es la de desprenderse del lateral derecho paraguayo, quien fue sondeado por Racing y es seguido de cerca por Cerro Porteño.

“Ellos ya lo conocen desde hace un tiempo. Lo vieron en la Copa Libertadores Sub 20 de 2018, donde él tuvo un gran rendimiento y fue campeón”, le advirtió Ducret a Infobae. En esa oportunidad, el Bolso venció en la final a Independiente del Valle de Ecuador.

Laborda, que mide 1.84 metros y nació en septiembre de 1999 en Fray Bentos, es un interesante marcador central, pero en algunas ocasiones también se ha desempeñado en la posición de lateral derecho. En la pasada temporada el joven zaguero se convirtió en titular indiscutido: disputó 24 partidos y marcó un gol (ante Fénix, en el Torneo Intermedio). Además tuvo paso por las selecciones Sub 17, Sub 20 y Sub 23 de su país.

River sigue de cerca los pasos del defensor uruguayo Mathias Laborda (Facebook Club Nacional de Football)

Desde su entorno informaron que el futbolista tiene contrato con Nacional hasta diciembre de este año, y que la única manera de salir del club es mediante una venta. “Está todo en pañales”, avisó el representante, quien en los últimos días también fue contactado por algunos clubes europeos para saber las condiciones para adquirir al defensor.

Vale recordar que Mathias Laborda no es el único deportista de Nacional de Uruguay que se vincula con los de Núñez. Hace algunas semanas, Alejandro Balbi, vicepresidente de la institución, expresó que “hubo contactos con River por Gabriel Neves. Humildemente, es un jugador para River y ojalá a futuro se haga porque el fútbol uruguayo es vendedor”.

Luego de la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras, el plantel del Millonario fue licenciado hasta el miércoles 20 de enero, día que se deberán presentar por la mañana en el River Camp para iniciar la pretemporada. Los objetivos para este 2021 son la Copa Libertadores, la Copa Argentina, el torneo local y la Supercopa Argentina.

