Murió Miguel D’Alascio, el periodista que acompañó a Carlos Bilardo en su inolvidable programa de radio

El periodismo deportivo en Argentina está de luto. Este viernes murió Miguel D’Alascio, histórico compañero de Carlos Bilardo en el icónico programa que conjunto el entrenador de la selección argentina campeona del mundo en México 86.

Desde 1995 hasta 2017, D’Alascio compartió el estudio en radio La Red con el histórico entrenador en La Hora de Bilardo, el ciclo que se emitía en la medianoche de la radiofonía argentina. El periodista, que también fue productor de otros segmentos en la emisora, fue el único de los columnistas que se mantuvo en la mesa junto al DT en los 22 años que duró el ciclo.

Recordado por ser un programa en el que Bilardo opinaba de todos los temas, a lo largo de las más de dos décadas que se emitió el envío, el segmento dejó grandes anécdotas que protagonizó el emblema de Estudiantes de la Plata. Una de las más recordadas fue cuando el histórico DT abandonó el estudio.

En la emisión del 16 de febrero del 2017, el aire marcaba que eran las 23:05 cuando se produjo un diálogo para el recuerdo. ¿Qué dijo Bilardo? “¡Hola, mundo! ¿Cómo están? Aquí estamos. ¡Estoy solo en el estudio! No hay nadie. Una, dos, tres, cuatro, cinco sillas vacías”, expresó frente al micrófono el entrenador que también llegó a la final del Mundial Italia 90.

“Desde el lunes quiero saber quiénes van a estar conmigo en la radio, o me voy. Así nomás. Hablo con el señor Vila y le digo, ‘Daniel, puedo hacer la radio solo, pero tengo que tener al menos uno que me ayude a hacer algo’. ¡Y no tengo a nadie! Esto ya no me lo banco mas. Tengo uno, a veces tengo dos, pero (hoy) no hay nadie”, agregó Bilardo.

Acto seguido, el Doctor se aventuró y solicitó al aire que cualquiera de sus oyentes que pasara por la puerta de la radio se pudiera sumar al programa. Hasta que fue el propio D’Alascio el que abrió la puerta del estudio y apareció ante la atenta mirada del histórico entrenador. “Llegó Miguel, ya llegamos tarde. Cortamos acá, chau. Me voy. Hasta mañana, y si mañana no está el equipo a la hora, no vengo más. Punto y aparte, listo. Se acabó. Poné música”. Y así fue. La Hora de Bilardo ese día se convirtió en un clásico programa de FM que sólo pasó canciones.

Una vez que se conoció la noticia de la muerte del periodista, varios de sus colegas aprovecharon las redes sociales para dedicarle unas palabras. “Me acabo de enterar de la muerte de Miguel Dalascio, fuimos compañeros en aquellos primeros años de @radiolared, gran productor y una voz inconfundible en estudios centrales. La profesión nos alejó pero el recuerdo es imborrable. QEPD”, escribió Emiliano Pinsón. Otro de sus ex compañeros, Feno Tartaglia, también se sumó a las condolencias. “Triste noticia muy triste falleció Miguel D’alascio, compañero, colega y uno de los creadores de Fútbol Viejo Nomás”.

Justamente, Miguel D’Alascio fue parte esencial de dicho programa, histórico segmento para los amantes del fútbol argentino. Además, era la voz del viejo programa que conducía Mariano Closs en La Red y también hacía estudios centrales en las transmisiones de los partidos del fin de semana.

