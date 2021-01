Mariano Closs explicó el detrás de escena del diálogo con Juan Simón que se hizo viral

Mariano Closs explicó el detrás de escena de su diálogo con Juan Simón

Mariano Closs, durante los primeros minutos del programa que conduce en ESPN, aprovechó la ocasión para aclarar lo acontecido con Juan Simón –actual panelista en F12, ex futbolista y con pasado como director deportivo de Boca–, encargado en su momento de contratar al lateral derecho Leonardo Jara.

“No era necesario que me mandes tan lejos”, inició el diálogo Simón, desde San Juan, con un chascarrillo, minimizando lo sucedido ayer. El periodista, rápidamente, recogió el guante y explicó el detrás de escena de lo visto frente a las cámaras durante el análisis de la dura eliminación que sufrió el Xeneize en la Copa Libertadores.

“¿Cuántas veces con Juan hablamos de los jugadores que trajo? Y uno es Jara. Es un poco interpretar cómo jugamos. No hace falta aclararlo. Cuando hablaba de Jara sabía que él lo había llevado, y él entró como un caballo”, afirmó.

Para puntualizar su punto de vista, Closs añadió que “esto es televisión y tenemos estos códigos. Juan, después de jugar y antes de trabajar en los medios, fue manager de Boca. Y conocemos la lista de jugadores. No podemos subtitular todo lo que hacemos acá”.

“Esos jugadores que llegaron conmigo ganaron el campeonato y después la Copa Argentina. Vos me dirás el famoso partido contra Central, pero más allá de eso antes Boca ganó 6 partidos para llegar a esa final. Y la mayoría contra equipos de Primera División: Banfield, Lanús y Defensa y Justicia de Holan”, cerró Simón.

El diálogo de Mariano Closs con Juan Simón que se hizo viral

Vale recordar que ayer el relator puntualizó sobre el nivel mostrado por Leonardo Jara en el choque ante el Peixe y desde que retornó a la institución luego de su paso por la Major League Soccer de Estados Unidos. “Es antipático tirar nombres, pero de verdad: ¿Jara está para jugar en Boca?”, preguntó el conducto; mientras que el ex director deportivo del Club de La Ribera justificó: “Hace cuatro años que está en Boca”.

“Dale, Juan, dejate de embromar. Tiene problemas de marca, al ataque no sabe pasar. Dale, no seas así. Si alguien eligió para que Jara jugara en Boca...”, disparó Closs, pero de repente fue interrumpido antes de poder concluir su opinión. “Yo...”, le dijo Simón, quien estuvo en el cargo de manager entre septiembre del 2014 y agosto del 2016.

En su defensa, el ex futbolista afirmó: “Vos elegís jugadores, pero no sabés cómo les puede pesar la camiseta o no”. Sin embargo, rápidamente recibió un duro embate: “Vos me decís hace cuatro años, debe ser bueno, entonces. Tuvo una mala noche ayer...”.

Tras su irrupción en Estudiantes de La Plata, Leonardo Jara llegó a la entidad azul y oro a inicios del 2016 a cambio de una cifra cercana a los 3 millones de dólares. En el medio tuvo un paso a préstamo al DC United de la MLS.

