El mensaje del hijo de Sampaoli sobre Nacho Fernández que hizo temblar al mundo River

Una de las imágenes que dejó la eliminación de River ante el Palmeiras por la semifinal de la Copa Libertadores fue el desconsolado llanto de Ignacio Fernández. El mediocampista que acaba de cumplir 31 años tendría las horas contadas en el Millonario. Vale recordar que en el mercado de pases pasado, Nacho tuvo ofertas para emigrar pero Marcelo Gallardo lo convenció para que siguiera en búsqueda de un nuevo título continental.

Finalizada la participación de River en la Copa Libertadores, y en medio de otros importantes éxodos, Nacho Fernández volvió a estar en la órbita de varios clubes del exterior. Entre ellos, el Atlético Mineiro, que fue el que lo quiso en su momento. El cuadro brasileño dirigido por Jorge Sampaoli volvería a la carga. Antes que esto, el hijo de Sampa publicó una histories en su cuenta de Instagram que no hizo más que alimentar las suspicacias.

La publicación del hijo de Jorge Sampaoli que puso en duda el futuro de Nacho Fernández en River (Instagram)

Se trata de Alejandro Sampaoli que compartió una imagen de Nacho Fernández en su historia de la red social, junto con la canción Superlógico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. No es la primera vez que el hijo del ex DT de la selección argentina publica algo referido a River, ya que como su papá son confesos hinchas del Millonario. Sin embargo, por el contexto la publicación no hizo más que volver a poner en primera plana un posible nuevo interés del cuadro brasileño, que estuvo dispuesto a abonar cerca de siete millones de dólares brutos (5,5 limpios), rechazada por River.

En Atlético Mineiro son cautos. En las redes sociales se conoció un video con el dirigente del club, Rodrigo Caetano, hablando del tema y negando cualquier vínculo. “Vi la publicación y quizás sea su deseo. Quisiéramos tener a los mejores jugadores acá y es el deseo de todos los hinchas... Yo creo que lo hizo como hincha del Galo y de Nacho, nada más. Hoy no tenemos nada en ese sentido. Y como dije: nuestra planificación para la próxima temporada es silenciosa, con mucha responsabilidad, respetando a los deportistas que hay acá. Nunca podemos perder ese enfoque “, aseguró el actual director deportivo en diálogo con Radio 98FM de Brasil.

#98Esportes | Nacho Fernández no @Atletico? O Rodrigo Caetano falou sobre o meia do River Plate. pic.twitter.com/L2RuhPJkqa — Rádio 98FM (@Radio98Oficial) January 14, 2021

Se trata del mismo dirigente que en su paso por Inter de Porto Alegre en 2019 lo apuntó a Nacho Fernández como posible refuerzo del por entonces equipo dirigido por Eduardo Coudet. “Aquí Nacho nos encanta, es un jugador bárbaro, encajaría en cualquier equipo de Sudamérica y en muchos de Europa. Es un zurdo, muy inteligente, muy valorizado y quizás un día podemos tener un jugador de esta calidad”, expresó en aquel entonces.

En este contexto, las fuentes periodísticas afirman que igualmente Atlético Mineiro pedirá cotización por Nacho Fernández. La cláusula de salida del volante de River es en la actualidad de 10 millones de dólares y a mediados de año bajará a 7 millones, aunque si la baja se da sobre la semana del cierre del libro de pases tendrá una suba del 25 por ciento. Si bien el entrenador Sampaoli aún no se reunió con las autoridades del club para reforzar el equipo, que se encuentre Rodrigo Caetano como director deportivo del Atlético Mineiro, recordando que fue quien lo quiso para el Inter de Porto Alegre, los rumores cobran más sentido.

Atlético Mineiro, que marcha tercero en el Brasileirao, tiene tiempo hasta el 31 de marzo de hacer contrataciones. El libro de pases ya se encuentra abierto desde el 1 de enero y el torneo nacional culmina el 24 de febrero. “Si Mineiro logra una plaza a la Libertadores, algo que es muy probable y puede darse cerca de fin de mes porque hay seis plazas a repartir, las chances de contratar a Nacho van a aumentar mucho”, confiaron a Télam desde Brasil.

Desconsolado llanto de Nacho Fernández tras la eliminación de River

River le pagó a Gimnasia y Esgrima La Plata poco más de 2.6 millones de dólares por el 70% de Nacho Fernández en enero de 2016 y a fines del 2019 le firmó un contrato al jugador hasta 2023, con cláusulas de salidas escalonadas que arrancaron en 20 millones dólares. El zurdo de Dudignac terminó el partido ante Palmeiras del último martes siendo una de las figuras y rompió en llanto por no poder lograr la noche épica que le hubiese permitido jugar la tercera final de la Libertadores. Fernández, que cumplió 31 años el día del partido, fue consolado por el técnico Marcelo Gallardo y muchos de sus compañeros.

Por otra parte, el Celta de Vigo que dirige Eduardo Coudet también podría tenerlo entre sus refuerzos, aunque como el jugador no tiene pasaporte comunitario la operación sería más compleja de concretarse.

Nacho Fernández se encuentra de licencia junto al plantel hasta el 20 de enero, cuando River vuelva al trabajo de cara a la competencia oficial que será por Copa Argentina en la primera semana de febrero, antes del inicio de la Liga Profesional. Desde su llegada a River, Fernández se convirtió en jugador titular para Gallardo y lleva disputados 185 partidos con 31 goles y 27 asistencias, coronando cuatro títulos locales y tres continentales.

Seguí leyendo:

¿Ponzio vicepresidente? La nueva faceta del referente de River

La millonaria suma que perdieron River y Boca por no clasificar a la final de la Copa Libertadores

River tuvo vergüenza deportiva, Boca fue directamente una vergüenza

Tras la victoria de Santos, Carlos Sánchez no se olvidó de su paso por River y se burló de Boca por la eliminación

Cuca criticó a la prensa por hablar de “una final Boca-River” y contó el gesto que tuvo Pelé antes de la semifinal

Diego Latorre sufrió amenazas de muerte tras comentar la eliminación de River y mostró los mensajes

La inesperada burla de Santos a Boca, apelando a una canción de River