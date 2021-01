Cuca criticó a la prensa por hablar de “una final Boca-River” y contó el gesto que tuvo Pelé antes de la semifinal

La conferencia de prensa de Cuca, el entrenador del Santos

Santos tuvo una gran muestra de carácter para superar casi sin inconvenientes a Boca, uno de los máximos candidatos al título. Tras el 0 a 0 en La Bombonera, el conjunto brasileño se hizo fuerte en casa y goleó por 3 a 0 gracias a los tantos de Diego Pituca, Yeferson Soteldo y Lucas Braga Ribeiro.

Con el boleto a la final del 30 de enero en el Maracaná asegurado, el experimentado entrenador Alexi Stival, más conocido como Cuca, felicitó a todo su plantel por la entrega demostrada a lo largo de la competencia pese a la dura situación económica que atraviesa el Peixe.

“Siempre hablé de que íbamos a llegar a la final de la Libertadores. Dije que no podíamos empatar, que teníamos que ganar. Para mí es una satisfacción fuera de lo común, porque las dificultades son muy grandes. El club no puede contratar, tiene dificultades para pagar. Los jugadores lo están haciendo por amor, en cualquier otra situación dirían que no pueden jugar así. Me gustaría conseguir ese título”, comentó.

El director técnico también aprovechó la ocasión para apuntar contra la prensa por su constante referencia a una posible edición del Superclásico en la final del torneo. “Es para felicitar al fútbol brasileño, porque en el Maracaná van a estar Palmeiras y Santos representando a Brasil. Y podían ser Boca y River. La prensa hablaba de que iban a cubrir un Boca-River. Y van a cubrir un Palmeiras-Santos. Es una victoria nuestra, del fútbol brasileño”, remarcó. El Millonario, pese a su buena presentación en suelo paulista, cayó en semifinales ante el Verdao.

Cuca contó el gesto que tuvo Pelé en la previa del duelo con Boca

Cuca también aprovechó la ocasión para agradecerle el apoyo a Pelé, máximo ídolo de la historia de la institución, que en la previa dialogó y arengó a los futbolistas. “Quiero agradecer al Rey, por lo que hizo a pesar de no estar en una condición ideal. Hoy participó de nuestra conquista motivando a los jugadores. Como brasileño, es el único orgullo que tenemos, decir que somos brasileños como Pelé. Participar en esta conquista, y debilitado como está. Gracias Rey, esto es para vos”, esbozó el DT, mientras señalaba con su dedo a la cámara. El ex futbolista fue operado de la cadera y desde hace un tiempo necesita de un andador para poder caminar.

O Rei, en la antesala al partido de vuelta, también utilizó sus redes sociales para enviarle su apoyo a los jugadores de su amado Peixe: “Esta no es solo una foto de un equipo. Pero eso sí, de amigos que corrieron, que lucharon y vivieron sus mejores días juntos y construyeron un viaje único e inolvidable. Hoy deseo que el pasado de este club lleno de historia, espíritu pionero y coraje para hacer lo que nadie más hizo, pueda ser una inspiración. Porque sé que podemos crear aún ¡Creo en ti y te alentaré hasta el final! ¡Vamos, Santos!”.

La publicación de Pelé en Instagram antes del partido de Santos

