El desconsolado llanto ¿de despedida? de Nacho Fernández y el dardo de Enzo Pérez tras la eliminación de River ante Palmeiras

Marcelo Gallardo consoló a Nacho Fernández y le pidió a Enzo Pérez que no proteste ante la terna arbitral al término del encuentro ante Palmeiras

River quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Palmeiras y todo fue desazón. Pese al gran trabajo que había realizado en el campo de juego, al vencer por 2-0 al Verdao y quedar a solo un gol de igualar la seria tras el 3-0 sufrido en la ida, los jugadores Millonarios no pudieron ocultar el dolor por haber quedado tan cerca de la hazaña.

Uno de los futbolistas que más sufrió la eliminación fue Ignacio Fernández, quien tuvo que ser consolado por Marcelo Gallardo. Nacho, quien tendría las horas contadas en River, no pudo controlar sus lágrimas apenas el árbitro uruguayo Esteban Ostojich pitó el final del encuentro y por ende, el sueño del equipo de alcanzar su tercera final consecutiva.

Desconsolado llanto de Nacho Fernández tras la eliminación de River

En las imágenes de la transmisión también se pudo ver a Franco Armani protestar ante la terna arbitral. El arquero, al igual que la mayoría de sus compañeros, se sintieron perjudicados sobre todo con el VAR, que anuló un gol de Gonzalo Montiel y un penal sobre Matías Suárez, ambos de manera correcta. Aunque también tuvo otros fallos discutidos.

Sobre esto se refirió Enzo Pérez, quien aunque no quiso entrar en polémicas, tiró un dardo. “De los árbitros no voy a hablar mejor porque no es bueno. Cada uno tendrá su conciencia bien tranquila, como nosotros que nos vamos muy tranquilos. Ellos sabrán si cometieron errores o no, nada más. No quiero hablar de los árbitros porque no es lo nuestro”, dijo el experimentado mediocampista, entre ironía y fastidio.

Enzo Pérez y el dardo por el arbitraje en Palmeiras vs River

“River quedó eliminado mostrando esa identidad que lo sostuvo durante los últimos años”, sostuvo Enzo Pérez tras la eliminación. “El equipo dejó todo y luchó hasta el final, como representa su historia”, indicó el mediocampista a la transmisión oficial del encuentro jugado en el Allianz Parque, de San Pablo.

“Es que este plantel nunca se conformó con nada, porque tiene mentalidades ganadoras en sus integrantes”, remarcó. El mendocino también se refirió de manera elusiva a las mencionadas situaciones que le impidieron la victoria largamente merecida, al señalar que tanto él como sus compañeros se fueron de la cancha “con la conciencia tranquila”.

Enzo Pérez le recrimina al árbitro y Marcelo Gallardo intenta poner paños fríos a la situación (REUTERS/Nelson Almeida)

“Pero los del VAR no sé si se van igual, aunque no quiero hablar de los árbitros ni quejarme porque este equipo nunca lo hizo. Y después felicitar a Palmeiras, porque si llegó a la final por algo es”, concluyó.

