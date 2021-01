Chapa Retegui y su plan de abandonar el hockey tras los Juegos Olímpicos: “Estoy con muchas ganas de empezar en el fútbol”

El Chapa buscará cumplir sus sueños en el mundo del fútbol (Adrián Escandar)

Un referente del hockey sobre césped como Carlos Retegui sueña con dejar la bocha de lado y meterle de lleno a la número cinco. El técnico de las Leonas está en la recta final de la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio pero ya proyecta su futuro lejos del deporte que lo vio nacer como entrenador.

Y dentro del mundo del fútbol, el equipo que se quedó sin DT fue Racing luego de la salida de Sebastián Beccacece y ese fue el puntapié para que el Chapa cuente sus ideas en charla con Radio La Red. “Sí, como animar me animo. Me estoy preparando a la espera de una propuesta seria e importante, que sea para implementar los métodos de trabajo que utilizamos nosotros y salir a la cancha. Estoy con muchas ganas de empezar en el fútbol, si bien la cabeza está plenamente en las Leonas en la preparación olímpica pero bueno, es un club muy importante y me parece que cuando deba llegar la oportunidad, llegará”, declaró Retegui.

Además, fue consultado sobre el armado del cuerpo técnico y el entrenador reveló que ya lo tiene listo para saltar a la cancha. “Lo estoy terminando de conformar pero tengo muchos amigos en el fútbol y será gente del ambiente la que me va a acompañar. Un preparador físico con mucha historia y sabiduría, para trabajar, trabajar y trabajar que es el único secreto que tiene el éxito. Vamos a vivir para el club que nos contrate”, reveló.

Retegui ganó tres Champions Trophy, el Mundial del Rosario 2010, medalla de plata en Londres 2012 con las Leonas y fue campeón olímpico con los Leones en Río 2016 (Télam)

El director técnico, que cuenta con el título para dirigir un equipo de fútbol, ya charló sobre la posibilidad de cambiar de deporte en charla con Infobae. “Cuando termine el proceso de las chicas en Tokio voy a trabajar en el fútbol, sin ninguna duda. Es algo que me motiva mucho. Tengo grandes amigos en el fútbol, y me estoy preparando”, explicó revelando sus próximo objetivos profesionales. A la vez, admitió que si tiene que arrancar a trabajar en un club de la B Metropolitana no tendría “ningún tipo de problema mientras se trate de un proyecto integral y a largo plazo”.

Mientras su hijo, Mateo Retegui, ya se afirma como jugador de Talleres de Córdoba bajo la conducción de Alexander Medina, el Chapa quiere arrancar su propio camino. “Desde que nací respiro deportes. Cuando suena el silbato, no juega la historia. Bonavena decía: ‘Suena la campana y es uno contra uno’. Yo tuve final olímpica y del mundo. Si tuviera que jugar contra un equipo de Bielsa estaría preparado para enfrentar una presión alta, usando la espalda a los volantes”, concluyó.

