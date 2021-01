Con gol de penal en el quinto minuto de adición, Ortigoza le dio la clasificación a Estudiantes de Río Cuarto: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

Gol de penal de Néstor Ortigoza

A sus 36 años la precisión está intacta para Néstor Ortigoza, que se destacó por su alta efectividad en la concreción de penales. Este jueves no fue la excepción y desde los 12 pasos le dio la victoria a su equipo, Estudiantes de Río Cuarto, que por la mínima diferencia se impuso ante Chaco For Ever en los 32avos de Final de la Copa Argentina, partido jugado en el estadio Nuevo Monumental de Rafaela. Joni hizo valer toda su experiencia y marcó el tanto en el quinto minuto de adición.

Fue un cotejo muy parejo y recién en el final hubo diferencias. Parecía que se repetía el resultado del miércoles entre Temperley y Deportivo Riestra. En la presente edición, se venía de dos partidos consecutivos sin goles por primera vez desde su comienzo en enero de 2020. Sin embargo, el tiempo adicionado al reglamentario encontró una infracción de Alan Giménez sobre Álvaro Cuello y una oportunidad inmejorable para el equipo cordobés. Habituado a los escenarios de definición, Ortigoza revalidó su historia en los penales y sentenció el triunfo.

“Esta copa es una competencia que da mucho prestigio, que arrancó para los chicos que no venían jugando y después se hizo muy competitiva. Te entra una plata importante, a los chicos les viene bien y al club también. El club está creciendo mucho y la confianza que nos hace pasar de fase y el domingo tenemos otra final nosotros. Así que estamos muy contentos y este es el camino. Lo del penal son situaciones. Uno trabaja en la semana para estas ocasiones y cuando te toca definir no hay que errar”, contó Ortigoza luego del partido.

“Me encanta la adrenalina de recorrer el camino desde la mitad de cancha hasta el punto penal”, había afirmado el mediocampista central en una entrevista vía Instagram Live con la cuenta oficial de la Copa Argentina. Su conversión le permitirá al club de Río Cuarto medirse con Arsenal o Huracán Las Heras en su estreno en 16avos de Final.

En tanto que su equipo y el combinado chaqueño aguardan por un fin de semana intenso por la posibilidad de llegar a la final por el primer ascenso en sus respectivas categorías. Por la Primera B Nacional, Estudiantes necesita un triunfo en el cruce directo contra Agropecuario Argentino y que Platense no logre idéntico resultado frente a Temperley.

Mientras que en el Torneo Transición Federal A, Chaco For Ever tiene una misión de mayor complejidad, ya que necesita derrotar a Sarmiento de Resistencia y que Atlético Güemes de Santiago del Estero caiga en Entre Ríos contra Defensores de Pronunciamiento. En este contexto, tanto Marcelo Vázquez como Daniel Cravero presentaron formaciones con mayoría de suplentes.

Lo cierto es que el protagonista del día fue Ortigoza, que otra vez marcó la diferencia desde el punto del penal. Salvando las distancias, como aquella noche de 2014 cuando marcó el tanto que le dio la Copa Libertadores a San Lorenzo, hoy el mediocampista volvió a ser clave para una victoria de su equipo.

