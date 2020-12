Excesos y permitidos navideños: cómo deben comportarse los futbolistas en las mesas de fin de año

Lionel Messi, en Rosario, mantendrá un estricto plan alimentario durante las Fiestas

Como el calendario de las ligas europeas está confeccionado de julio a mayo, la mayoría de los campeonatos del Viejo Continente cuentan con actividad durante la época navideña. Los jugadores tienen apenas algunas horas de receso antes de volver a salir a la cancha de manera oficial. Este año los contratiempos de la pandemia de coronavirus obligaron al fútbol argentino a mantener rodando el balón. Hace un par de días hubo partidos por Libertadores y Copa Argentina y la Copa Diego Maradona no se detendrá (la tercera jornada de la Fase Final se iniciará este domingo 27). Inclusive el Superclásico válido por la cuarta fecha del Grupo A de la Zona Campeonato se llevará a cabo el próximo sábado 2 de enero de 2021 a las 21:30. En base a esto, los futbolistas deberán cambiar su habitual rutina de fin de año.

Aunque en el último tiempo los planteles cuentan con un cuerpo de nutricionistas que se abocan específicamente a los planes alimentarios durante la competición y recesos, muchos protagonistas ya crearon una conducta que llevan a cabo como estilo de vida. Es el caso de Lionel Messi, quien por estas horas se halla en Rosario con su familia para pasar la Nochebuena antes de volar a Barcelona para reinsertarse en su equipo. Hace algunos años la Pulga se entrevistó con el nutricionista italiano Giuliano Poser, quien le encomendó una dieta personal para perfeccionar su organismo y mejorar su rendimiento. A este especialista se le sumó luego la nutricionista del Barça, María Antonia Lizarraga, que aportó detalles de algunos alimentos que les sirven a Messi y sus compañeros para recuperarse rápido o rendir más en la cancha.

Lucas Pratto, una de las figuras de River

En diálogo con Infobae, el Licenciado en Nutrición (UBA) Lucas Herzovich remarcó que existe una diferencia abismal entre la dieta de una persona común y la de un deportista de alto rendimiento y se situó en la rama del fútbol para analizar las cuestiones alimentarias de los profesionales: “Si bien los jugadores tienen lineamientos a seguir para no desbordarse con todo en la mesa, se sabe que es una época en la que pueden disfrutar de algo más sin excederse. Algún gustito se pueden dar. Sin embargo en este caso, como hay muy poco tiempo de descanso entre partido y partido, es bastante difícil”.

¿Qué recomendaciones recibieron los jugadores para las Fiestas? “Se recomienda que coman porciones más reducidas y armarse un plato con todas las comidas que van a ingerir. Es decir, si hay 10 platos distintos en la cena, servirse en una ocasión y no pararse para volver a buscar todo el tiempo. Otra idea es armar un menú más saludable que reemplace o al menos complemente a la comida pesada que suele servirse en esta época. La posibilidad está, si tienen voluntad, lo pueden hacer”, añadió el especialista orientado a la nutrición deportiva.

Wanchope Ábila y Carlos Tevez después de un entrenamiento de Boca junto a la nutricionista del club Karina Gavini

Es fundamental que hagan foco en no consumir grasas, dulces y alcohol de más para que el organismo no sufra antes de volver a entrenarse: “Esa ingesta debe ser mínima e indispensable. Es solamente darse un gusto con algo o participar de un brindis; no bajar una botella de sidra o champagne entera”.

Tip clave: la hidratación. Para este punto fundamental lo mejor es el agua. Intentar evitar o minimizar el consumo de alcohol porque al día siguiente se entrena y a los 3 ó 4 días se jugará. A una persona normal una cena de Nochebuena le puede causar hinchazón o malestar al siguiente o dos días posteriores, pero los jugadores no pueden darse ese lujo. Y en caso de que suceda, no deberán saltearse comidas o comer menos luego con el objetivo de “equilibrar” sino retomar el plan principal, ya que ese desequilibrio podría terminar siendo traumático en el corto plazo.

EL MANEJO DE LOS PERMITIDOS

“Eso es algo que debe definir cada futbolista con su nutricionista particular de cada equipo. Si a un jugador le viene costando llegar a dar el peso ideal, tratarán de limitarlo. Este año fue particular y el jugador va a tener que obedecer al máximo. Pero cuidado, tampoco prohibir todo porque puede ser contraproducente. No tiene sentido impedirle que coma una garrapiñada en la mesa con su familia, porque quizás lo hace con culpa o lo hace y no lo cuenta. Lo mejor es hacerlo con cautela”, opinó Herzovich.

Coty Fernández, Maxi Rodríguez, Leonardo Ponzio y Mauro Formica en un asado entre amigos

La educación de la nutrición es algo que mejoró ostensiblemente en el último tiempo a nivel profesional, sobre todo en el ámbito futbolístico. Por eso los jugadores evolucionaron con sus físicos y rendimientos. Y los nutricionistas no solamente se encargan de diseñar una dieta en un papel, sino que atienden cada variable y caso particular: si el individuo vive solo, con sus padres, con su pareja, en la pensión del club; si intenta llegar a un objetivo o peso ideal; si tiene las posibilidades económicas para armar su plan alimentario; llegar a un determinado grado de confianza para que el sujeto no falte a la verdad a la hora de subirse a la balanza. “En estos días se ve el trabajo de todo el año y la confianza que el jugador tiene para decir lo que comió en verdad. El peor escenario es que le diga a su nutricionista que no tuvo excesos cuando en realidad se tomó tres tubos de vino”, ahondó.

Y completó: “No es lo mismo trabajar con un defensor central que con un mediapunta que necesita cierta velocidad y un nivel muscular suficiente para bancarse correr todo el partido, chocar con un rival y al mismo tiempo que ese músculo no le impida correr más rápido. Plan alimentario perfecto no existe, sí obviamente lineamientos y necesidades de macronutrientes y micronutrientes que se necesitan y se adaptan a cada jugador”.

