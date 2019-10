“Cada uno en su casa puede hacer lo que quiera. El jugador intentará siempre comer similar a las comidas que hace en el club porque es lo que le sienta bien. No hace falta castigar a nadie. Puede que fuera del día de partido o en una celebración, comerán y ya, pero los días del partido escogerán lo que mejor les anda; si les ponemos pastelería, no lo comerían. Lo mismo grasas o ciertas bebidas que no son las mejores para la competencia”, concluyó Lizarraga.