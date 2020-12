“Tuve un partido con los pibes”: la ocurrencia de Tevez en las redes para justificar su ausencia en el aniversario de bodas

Le preguntan a Tevez por el mensaje de bodas a su esposa

“Perdón por no estar en nuestro aniversario!!! Pasa que tuve un partido con los pibes. Te volvería a elegir una y mil veces más TE AMO Vanesa”, fue el posteo de Carlos Tevez apenas finalizó el encuentro entre Boca y Racing por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La emotiva dedicatoria de Tevez a su esposa por un nuevo aniversario de casamiento

Más tarde, el capitán xeneize habló con TYC Sports y repitió el saludo, con un mensaje muy romántico. “Son cuatro años. Yo me casé un 22 y me tocó concentrar. Hoy tampoco pude estar con ella y me parece justo porque es la que me banca en todas las paradas cuando uno no está con los chicos, con todo. La verdad que yo estoy poco y nada en casa, entonces todo el esfuerzo es gracias a ella”.

Video de Tevez por el aniversario de bodas con Vanesa

“No tengo palabras para decírselo, solamente pedirle perdón por no estar, pero uno tiene que hacer feliz a la gente de Boca y por suerte vamos a brindar y con la gente de Boca bien contenta”, agregó Carlitos, quien le envió un mensaje a los simpatizantes xeneizes.

“Que traten de pasarla lo mejor posible. Todos estamos muy sensibles tratando de pasar esta Navidad que es muy rara. En lo personal, que pase rápido por lo de mi viejo, tratando de estar con mis hijos”, finalizó.

Las declaraciones de Tevez después del triunfo de boca

“Era más psicológico el partido que otra cosa, sabíamos que teníamos que salir a presionar, no podíamos jugar a esperar y salió el Boca que queríamos ver todo”, fueron las primeras palabras de Tevez aún desde el césped de La Bombonera. Su equipo ya está en semifinales y la pregunta llegó de inmediato: ¿Es Boca el candidato a ganar la Copa?.

Tevez esbozó una sonrisa larga. Hizo una pausa. Y respondió. “Ni cuando perdimos con Racing éramos los peores, ni ahora somos los mejores. Hay que buscar el equilibrio; este Boca, como veo al equipo, a los compañeros, es el que queremos. Busquemos el equilibrio para que todos los partidos sean iguales”, subrayó con madurez.

Boca vs Racing

