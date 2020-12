El emotivo ritual de Franco Soldano, que volvió al gol en el triunfo de Boca: “Antes de los partidos me concentro en hablar con mi mamá”

La palabra de Franco Soldano tras el partido Boca-Independiente

Franco Soldano volvió al gol en la victoria de Boca 2-1 ante Independiente: anotó, de cabeza, el empate parcial a los 37 minutos del segundo tiempo. Fue un desahogo para el delantero, que firmó su tercera conquista en su experiencia con la camiseta auriazul, en la que ofreció sacrificio físico, incluso prescindiendo de la posibilidad de jugar en su función, como delantero centro.

Sus compañeros se lo reconocieron. “Es muy buena persona, por lo que trabaja, lo que significa para el grupo; todo para adelante. Duele que le den tan duro. Ojalá siga marcando muchos goles más”, dijo Edwin Cardona, autor del tanto decisivo. “El grupo está más contento que Soldano, porque lo necesitaba y se sacó un peso de encima”, subrayó el entrenador Miguel Ángel Russo.

Hubo una imagen que llamó la atención en la previa del choque y que se repite en los partidos en los que es titular. El delantero, con la mirada en el cielo, ensimismado. La explicación conmovió a los hinchas de Boca y a los ajenos. “Por ahí antes de los partidos me concentro en hablar unos minutos con mi mamá y agradecerle por lo que estoy viviendo, me parece que es lo importante. Es un año complicado donde mucha gente no la pasó bien y nosotros somos privilegiados de poder estar haciendo lo que nos gusta. Entonces uno lo agradece. Por suerte sirvió el gol, lo necesitaba”, contó.

La mamá del delantero murió en 2014, cuando era goleador en Unión de Sunchales, antes de su salto a Unión de Santa Fe. Allí comenzó el rito. Además, usa la camiseta N° 27, por el día de su nacimiento y fallecimiento.

“Este triunfo vale mucho, teníamos que salir de esta rachita negativa”, reconoció. “Sobre todo para lo que se viene el miércoles, que es importantísimo, es una final”, agregó. El cruce de vuelta ante Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores puso a Boca ante un desafío complejo, dado que perdió 1-0 el cotejo de ida. En el Cilindro, Soldano perdió una chance clara de empatar.

“Creo que tenemos que recuperar un poco la memoria, no nos tenemos que olvidar de que somos los campeones del fútbol argentino. Es verdad que tuvimos un parate importante y que eso también nos perjudicó porque estábamos en un gran momento, pero creo que volviendo a las bases y recordando lo que somos capaces de hacer, podemos salir adelante”, concluyó su análisis optimista.

