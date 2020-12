Un gol polémico, la explosión de Caruso, incidentes y un vestuario destrozado: todo lo que dejó el escándalo entre Barracas Central y Belgrano

Incidentes Barracas-Belgrano

El duelo entre Barracas Central y Belgrano por el torneo la Zona A de la Fase Reválida de la Primera Nacional terminó en escándalo. El local se impuso por 1 a 0 en el minuto 95, gracias al gol de Nicolás Trecco en posición discutida, aunque al mismo tiempo muy difícil de resolver sin VAR. Antes, durante el desarrollo, el árbitro Nelson Sosa había expulsado a dos jugadores de la visita: Joaquín Novillo y Franco Negri. La conquista y el pitazo final desataron el caos, con una delegación cordobesa que se sintió perjudicada, con Ricardo Caruso Lombardi como voz cantante ya desde antes del gol que definió el cotejo, al punto que fue expulsado. Los chispazos derivaron en una pelea generalizada dentro del campo de juego, en la que el plantel del Pirata denunció la participación de infiltrados. Y Barracas, el club que catapultó a Claudio Tapia a la presidencia de la AFA, acusó a la B de destrozar el vestuario.

El entrenador expresó su enojo, apelando a frases con su sello. “Nosotros somos víctima de esta gente, somos rehenes del fútbol argentino. Esto es una risa. El árbitro dejó seguir el juego cuando me había expulsado, vi en la cancha el gol en offside, no se puede creer”, dijo. “Si quieren ascender, que lo asciendan. ¡Pero no nos hagan viajar! Las cosas que cobraron hoy... No tienen cara”, subrayó.

En diálogo con el Show de la Oral Deportiva, el Tano aseguró que, en los incidentes, “barrenderos se agarraron a trompadas con mis jugadores. No te dan más ganas de dirigir. Hay una impunidad total”. Y confirmó que puso su renuncia a disposición de la dirigencia de Belgrano.

El gol de Barracas que desató el conflicto ante Belgrano

En plena efervescencia por lo ocurrido, Pablo Vegetti, delantero de Belgrano, publicó una carta en su cuenta de Instagram que rápidamente se hizo viral. “Sentís que que el trabajo de todos los días no sirve, que te arrebatan los sueños, no solo los de nosotros, los de nuestra familia, los de la gente, los que los que están día a día acompañándonos”, argumentó. “Diego, la pelota hoy se manchó”, cerró su texto, parafraseando a Maradona, en el tramo que más ruido hizo en la opinión pública.

Barracas se defendió con un duro comunicado. Y difundiendo imágenes del vestuario visitante de su estadio con varios destrozos, de los que acusó a la delegación de Belgrano, que ocupó dichas instalaciones. Y apuntó contra Caruso.

“En el transcurso de la semana llamó profundamente la atención la actitud tomada por el director técnico visitante, creando un marco de sospecha en contra de Barracas, el cual es totalmente infundado, no se condice con la verdad y representa una falta de respeto hacia nuestra institución. Desde su llegada al estadio continuó con provocaciones de diversa índole, amenazas infundadas y faltas de respeto continuas, que terminaron con los incidentes acaecidos al concluir el partido y dentro de la cancha contra el personal de nuestra institución”, rezó el escrito.

Así quedó el vestuario visitante del estadio de Barracas Central

Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje y Secretario General de la Asociación Argentina de Árbitros, también enfocó sus reclamos en el orientador de Belgrano. “La semana pasada un compañero (por Ariel Penel) tuvo que soportar los exabruptos del señor Zubeldía y en el día de hoy sucedió lo mismo con el señor Caruso Lombardi. Los árbitros/as argentinos no vamos a permitir más estos actos cobardes. Cumplimiento obligatorio del apéndice reglamentario”, escribió en su cuenta de Twitter.

Con la victoria, Barracas es uno de los líderes de la Zona A de la Reválida con siete unidades, misma cantidad que San Martín de San Juan. Belgrano, en tanto, quedó con cuatro puntos. Pero el cruce entre ambos equipos seguirán ofreciendo nuevos capítulos.

SEGUÍ LEYENDO:

El momento más cruel de nuestro bello oficio: tener que despedir a los Diegos o los Sabellas que vimos nacer….