San Lorenzo-Talleres, Colón-Gimnasia y Newell’s-Estudiantes, los otros partidos del día: hora, TV y formaciones

San Lorenzo-Talleres, Colón-Gimnasia y Newell’s-Estudiantes, los otros partidos del día

Tras la agónica victoria por 2 a 1 de Vélez como local ante Racing, la segunda fase de la Copa Diego Armando Maradona sigue su curso con cuatro compromisos. Aunque la mayoría de las miradas estarán centradas en lo que suceda entre Boca y Arsenal, por la Zona Campeonato B se medirán Colón-Gimnasia y San Lorenzo Talleres. Además, por la Zona Complementación B, Newell ‘s recibirá a Estudiantes.

ZONA CAMPEONATO B:

Colón-Gimnasia:

El Sabalero, que viene de adjudicarse la Zona 2 (relegando a Independiente al segundo lugar), buscará extender su buen andar ante el Lobo de la dupla técnica Leandro Martini-Mariano Messera, que accedió a esta instancia como segundo de la Zona 6 (aventajó por diferencia de gol a Vélez y fue escolta de Huracán).

Probables formaciones:

Colón: Leonardo Burián; Emmanuel Olivera, Bruno Bianchi y Rafael Delgado; Alex Vigo, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Gonzalo Escobar o Gonzalo Piovi y Christian Bernardi; Tomás Chancalay y Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez.

Gimnasia: Jorge Broun; Marcelo Weigandt, Paolo Goltz, Maximiliano Coronel y Matías Melluso; Víctor Ayala, Harrinson Mancilla; Johan Carbonero, Brahian Alemán y Matías García; Eric Ramírez. DT: Leandro Martini-Mariano Messera.

Estadio: Brigadier General Estanislao López

Árbitro: Germán Delfino

Hora: 17.10

Televisación: Fox Sports Premium

San Lorenzo-Talleres:

Luego de avanzar como líder indiscutido de la Zona 5 de manera invicta (tres victorias y tres empates), el conjunto comandado por Mariano Soso se ganó el mote de candidato de su grupo en la Zona Campeonato. Su inicio será bravo, ya que enfrente tendrá a la combativa T del Cacique Medina, que avanzó de ronda luego de ser segundo de Boca y relegando a Lanús y Newell´s.

Probables formaciones

San Lorenzo: Fernando Monetti; Víctor Salazar, Federico Gattoni, Ramón Arias, Gabriel Rojas; Lucas Menossi, Diego Rodríguez, Juan Ramírez; Óscar Romero; Franco Di Santo y Ángel Romero. DT: Mariano Soso.

Talleres: Mauricio Caranta o Marcos Díaz; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Rafael Pérez, Enzo Díaz; Tomás Pochettino, Federico Navarro, Francis Mac Allister o Juan Ignacio Méndez, Franco Fragapane; Diego Valoyes y Guilherme Parede o Carlos Auzqui. DT: Alexander Medina.

Estadio: Nuevo Gasómetro

Árbitro: Fernando Espinoza

Hora: 21.30

Televisación: Fox Sports Premium

ZONA COMPLEMENTACIÓN B:

Newell’s-Estudiantes:

La Lepra, pese a la victoria ante Lanús el pasado fin de semana, no logró su objetivo dentro del denominado Grupo de la Muerte (también estaban Boca y Talleres). Con la intención de ir en búsqueda del boleto a la Copa Sudamericana 2022, el conjunto rosarino intentará aprovecharse del Pincha, institución que aún no conoce la victoria y que en lo que va del torneo no pudo marcar ni un gol (fue último de la Zona 5 con sólo dos puntos).

Probables formaciones:

Newell`s: Ramiro Macagno; Facundo Nadalín, Manuel Guanini, Santiago Gentiletti, Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Pablo Pérez, Julián Fernández, Francisco González; Sebastián Palacios y Maximiliano Rodríguez. DT: Frank Kudelka.

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Mauricio Guzmán, Nazareno Colombo, Iván Erquiaga; Iván Gómez, David Ayala; Darío Sarmiento, Mauro Díaz, Diego García; y Leandro Díaz. DT: Leandro Desábato.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Árbitro: Néstor Pitana

Hora: 17.10

Televisación: TNT Sports

