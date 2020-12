El exabrupto de Beccacece por los arbitrajes antes de que Racing enfrente a Boca en la Libertadores

Exabrupto de Beccacece

A Sebastián Beccacece se le cruzaron los cables y no era para menos. Su equipo terminó en el último lugar de la Zona 1 de la ronda inicial en la Copa Diego Maradona (cosechó una victoria y cinco derrotas) y quedó relegado a disputar la Fase Complementación. Anoche debutó en esa instancia con Vélez en Liniers y sufrió otra caída cuando tenía el partido casi ganado. Se puso en ventaja al minuto 80 pero el Fortín se lo dio vuelta a los 88′ y 89′ con polémica. El entrenador de Racing estalló de ira contra los arbitrajes de turno.

“Nos cagan en la Libertadores, nos cagan acá. Dejame de joder” , fue el exabrupto del pelilargo técnico cuando se disputaba el tiempo de descuento en el estadio José Amalfitani. Sus gritos llamaron la atención del árbitro Patricio Loustau, quien se acercó para pedirle calma y lo amonestó. “Estamos con todos pibes, nos cobran los goles en offside, el segundo partido igual. Siempre igual, Pato. Todos los partidos”, se descargó Becca con el juez.

¿De qué se quejaba el DT académico? En el segundo tanto de Vélez hubo una mínima posición adelantada de Cristian Tarragona, que luego asistió a Lucas Janson para el segundo tanto del dueño de casa. A la polémica de anoche Beccacece le sumó el encuentro de ida por los octavos de final de la Libertadores ante Flamengo, donde existieron varios fallos discutidos por la terna arbitral.

Beccacece guardó a varios titulares pensando en el partido ante Boca por la Libertadores (REUTERS/Bruna Prado)

En conferencia de prensa tras el 1-2 contra los de Liniers, expresó: “Otra vez la injusticia de los fallos arbitrales que nos vienen perjudicando en el torneo local y en la Copa. La verdad que estoy muy molesto y muy incómodo. Me cansé de ser políticamente correcto. No me callo más. Con o sin VAR nos perjudican siempre . A los entrenadores cuando nos equivocamos, nos echan. A los árbitros que los sancionen como deben”.

Los comentarios del estratega racinguista delante de las cámaras de televisión (los micrófonos de ambiente y la ausencia de público dejaron oírlo con claridad) se dieron justo antes del cruce entre los de Avellaneda y Boca por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Vale destacar que los de la Ribera también se mostraron disconformes en su última presentación por la competición continental ya que entendieron que un jugador de Inter de Porto Alegre debió haber sido expulsado en el inicio del partido.

El miércoles 16 de diciembre disputarán la ida en el Cilindro, mientras que el 23/12 se llevará a cabo la revancha en la Bombonera. Por lo pronto, la Conmebol ya designó a los árbitros para el primer chico: el uruguayo Esteban Ostojich será el principal mientras que el argentino Mauro Vigliano será el encargado del VAR.

