¿Gallardo quiere volver a jugar una final de Copa Libertadores frente a Boca? La contundente respuesta de Oscar Ruggeri

“Si se da otra final de Copa Libertadores ante Boca, será bienvenida. No sé si hay mucha gente que quiere que se juegue otro partido así. Hay mucho morbo. A mí me encanta, no le escapo”.

Marcelo Gallardo sorprendió con la frase en la conferencia de prensa posterior al triunfo de River frente a Godoy Cruz por la Copa Diego Maradona. Con el Millonario posicionado en cuartos de final (el jueves se abre la serie ante Nacional de Montevideo) y en medio de las especulaciones sobre un posible nuevo cara a cara en una definición (la única instancia en la que los dos equipos se pueden cruzar en el máximo certamen continental), el Muñeco jugó fuerte. ¿Para iniciar la batalla psicológica, apelando a su ventaja en los enfrentamientos de eliminación directa y, principalmente, al antecedente de la Superfinal de 2018 en Madrid? ¿O lo siente de verdad?

En ese punto se desarrollaba el debate en el programa F90, por ESPN, cuando interrumpió Oscar Ruggeri, quien fue contundente: “Eh? ¿Qué querés? ¿No va a querer jugar? Si las ganó todas. ¿No va a querer seguir jugando?”.

El ex defensor de la selección argentina continuó con su postura, con el conductor Sebastián Vignolo como interlocutor: “¿Vos tenías dudas? No sé quién dijo ‘no quiero jugar, prefiero perder antes’. Una locura... No se puede decir prefiero perder antes. El hincha también lo quiere, ¿por qué no? Ya pasó eso, la otra final. Gallardo la quiere jugar, el hincha también, está en la historia y nadie se lo puede sacar lo que ganaron”.

Ahí, Federico Bulos intentó explicar su punto. Y comparó aquel hito de Madrid con concurrir al casino y ganar un millón de dólares. “¿Volvés a apostar o te vas a tu casa”, inquirió. “Ese día te vas, y después sabés cómo volvés...”, concluyó el Cabezón.

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca, también fue consultado sobre el tema en la última conferencia de prensa del Xeneize. “Uno cuando habla de la Copa no anda eligiendo los rivales. Los que van apareciendo están dentro de las circunstancias y todo lo que viene bienvenido sea si uno aspira a algo grande como es la Copa. Con el grupo no hablamos de eso, necesitamos el presente y es Inter de Porto Alegre: desviarnos hoy no tiene sentido. Pero si nos toca jugar, será bienvenido”, argumentó el DT en el umbral del partido de vuelta por los octavos de final de la Libertadores frente a Inter de Porto Alegre, a disputarse este miércoles en la Bombonera.

