Russo reveló la orden que les dio a sus jugadores y casi se quiebra en vivo por cuestiones personales

Terminado el empate sin goles ante Talleres en Córdoba, Miguel Ángel Russo fue uno de los protagonistas que tomó la palabra del lado de Boca. El entrenador celebró la clasificación a la Fase Campeonato de la Copa Diego Maradona y se centró en lo que viene: el cruce revancha por los octavos de final de la Libertadores ante Inter de Porto Alegre en la Bombonera (este miércoles).

“Fue bueno el empate porque tuvo intensidad ante un equipo joven que corre mucho. Hay que estar bien parados. Las mejores situaciones de gol las tuvimos nosotros. Y venimos jugando seguido, que es importante”, fue el balance inicial del DT, que luego se centró en algunos nombres particulares.

· MAURO ZÁRATE

“¿Contento porque levantó el nivel? Seguro. El nivel lo tiene. Esto es jugar. Es un año de miércoles donde ha pasado de todo a todos. Cuesta encontrar los niveles cuando hubo mucho tiempo sin competencia, mucho zoom, mucho todo. Hay que sacarse el sombrero con el fútbol argentino a niveles internacionales porque llegamos a jugar con 20 ó 30 partidos menos que las demás ligas. Y eso es mucho. A lo mejor no le damos importancia”

· LA LESIÓN DE ÁBILA Y LA ORDEN A LOS JUGADORES

“¿Por qué salió? Precaución. Vamos a verlo tranquilos. A la menor suspicacia o algo, los jugadores tienen la orden de avisar y salir. Vamos a verlo mañana tranquilitos en Buenos Aires. Damos vuelta la página y buscar. Donde sienten alguna sensación, no dolor, sensación, el futbolista es muy perceptivo en eso. Y en estas instancias mucho más”

· NICOLÁS CAPALDO Y SU GOL ERRADO

“No me preocupa su falta de gol. Mientras llegue al área, no me preocupa. No es su fuerte, no le pidamos que sea Tevez, Wanchope o Mauro. Él llega con el último aliento, son piques de 40 metros. Ya se va a calmar, digo yo. Ya va a entender lo que es la pausa, la aceleración. Es un diamante en bruto. Rompe en el medio como nadie en el fútbol argentino. No hay que criticarlo porque erra sino porque llega y todo el esfuerzo que hace. Hay muy pocos jugadores que hacen área a área en el fútbol argentino. Y Nico lo hace”

Sobre el final de la entrevista, Russo expresó lo que significa el fútbol para él después de tantos años de carrera: “Es una forma de vida para mí. Disfruto mucho del juego, poder planificar, estar. Me siento muy feliz, muy cómodo. Estoy muy contento en Boca, estoy muy bien. El grupo me gusta mucho. El otro día me preguntaban por qué renovaba y es por todas estas cosas. Estamos muy bien en Ezeiza, llego a las 7 de la mañana y me voy tarde. Es la única manera de vivir esta profesión”.

Y antes de despedirse, estuvo al borde del quiebre en vivo por hacer dos menciones especiales: a un amigo fallecido recientemente y a Alejandro Sabella, que atraviesa un delicado momento de salud. “Sé que está mejor, un abrazo muy grande para él”.

