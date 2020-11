Un futbolista al que Scaloni sigue de cerca para la Selección anotó el gol más asombroso del fin de semana en Europa

Gol de Marcos Senesi para el Feyenoord

Corrían 34 minutos del primer tiempo y su equipo, el Feyenoord, perdía 1-0 de visitante ante el Fortuna Sittard, por la Eredivisie. Marcos Senesi tomó un rechazo a 30 metros del área, bajó la pelota de pecho y con un zurdazo de aire colgó la pelota en el ángulo superior izquierdo del golero del conjunto local. Así, le abrió la puerta a la victoria del elenco de Rotterdam, que terminó imponiéndose por 3 a 1 y se acomodó en la tercera posición de la tabla de la liga neerlandesa, que lidera el Ajax con 24 unidades, tres más que la escuadra que cuenta con el argentino.

El zaguero surgido de San Lorenzo, de 23 años, acostumbró a los aficionados del Feyenoord a las grandes obras de arte futbolístico. A fines de septiembre había sorprendido con una plástica conquista de chilena en el triunfo de su equipo 4 a 2 frente al Ado Den Haag.

Con pasado en las selecciones juveniles (disputó el Mundial Sub 20 de Corea 2017 y fue citado al elenco Sub 23 de Fernando Batista), Senesi integró la preselección de Lionel Scaloni para la última fecha de Eliminatorias camino al Mundial de Qatar 2022 (empate 1-1 frente a Paraguay y victoria 2-0 contra Perú). Finalmente no quedó en la nómina decisiva, pero sí se halla en el radar del Gringo, que sigue desde cerca el paso a paso de su evolución. Si continúa destacándose, y a su timming para el corte y capacidad de salida le sigue sumando goles de alta factura, seguramente tendrá su oportunidad de debutar en la Selección Mayor en el corto plazo.

Senesi ya remató de zurda y el balón vuela hacia el ángulo superior izquierdo del arquero del Fortuna Sittard (Pro Shots/Sipa USA)

Mientras tanto, en Europa son varios los conjuntos que observan con atención su rendimiento. El defensor llegó a Países Bajos en 2019 a cambio de 7 millones de euros. Sevilla, Napoli y Getafe fueron algunas de las instituciones que se mostraron interesadas en contar con sus servicios en el último mercado de pases. Desde su desembarco en Feyenoord acumula 34 encuentros disputados (más seis en amistosos internacionales) y cuatro goles.

