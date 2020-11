Caótica definición en la MLS: un arquero expulsado por adelantarse, un árbitro ignorante del reglamento y un ex Racing como héroe al atajar un penal decisivo

Un arquero expulsado por adelantarse, un árbitro ignorante del reglamento y un ex Racing como héroe al atajar un penal decisivo

Fue un partido que pudo convertirse en un relato de ficción de Fontanarrosa. Un espectáculo que tuvo todos los condimentos. En la tierra del ratón Mickey, la NBA y Las Grandes Ligas de Béisbol, la MLS tuvo un encuentro insólito que difícilmente pueda acaparar el análisis tradicional de una crónica deportiva.

El defensor argentino Rodrigo Schlegel se convirtió en el héroe de Orlando City, al reemplazar al arquero expulsado, atajar un penal decisivo en la serie de definición y darle la clasificación a los cuartos de final del torneo (semifinal de la conferencia) de la Major League Soccer, de Estados Unidos, eliminando de los playoffs a New York City.

Al concluir el partido igualado en un gol, los equipos debieron definir el pase de ronda por penales, que tras la primera serie seguían empatando 5 a 5, momento en que fue expulsado Pedro Gallese, referente de la selección de Perú y de Orlando City,

Los desconocimientos del árbitro Allen Chapman llevaron a que las escenas se presenten con mucha confusión y un caos inesperado. El colegiado tuvo que ser advertido por el VAR para informarle que en el momento de la resolución desde los doce pasos no están permitidos los cambios. Por ello, el ex defensor de Racing debió calzarse los guantes para atajarle el disparo a Thorarinsson y concretar la hazaña.

También tuvo un rol secundario el delantero mendocino Valentín Castellanos, quien vivió con tensión todo lo que sucedía en el terreno de juego antes de convertir su disparo para New York City.

A los 5 minutos Nani puso en ventaja a Orlando, pero con rapidez Chanot empató para la franquicia neoyorquina, tres minutos más tarde, y a partir de ese momento no pudieron sacarse ventaja.

Además de Schlegel, héroe indiscutido de la jornada, también participó del choque Maximiliano Moralez, quien tiene un pasado en la Academia y Vélez. El partido histórico que se dio en el Exploria Stadium, dejó al Orlando City en la próxima fase, donde enfrentará al vencedor del cruce que disputarán Philadelphia Union y New England Revolution.

En el otro encuentro de la jornada, Columbus Crew, con la participación desde el inicio del defensor Milton Valenzuela (ex Newell’) y del mediocampista Lucas Zelarayán (ex Belgrano de Córdoba), eliminó a New York RB gracias a su vitoria por 3 a 2, y su próximo compromiso será contra Toronto o Nashville.

