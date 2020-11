Un ex presidente de Racing se involucró en la interna: “Milito se está escapando, los ídolos no pueden tener estas actitudes”

Diego Milito, ídolo de Racing (FotoBaires)

“Se está escapando”.

Sin vueltas. Así calificó la actitud de Diego Milito el ex presidente de Racing Juan Destéfano. “No quiere asumir el costo de este desastre futbolístico, que se haga cargo de este proceso que manejó él”, disparó quien estuvo al mando del equipo de Avellaneda entre 1987 y 1995.

“Estoy triste, muy mal. Esto no se hace con una institución gloriosa como es Racing. Los ídolos no pueden tener estas actitudes a pocas horas de un partido crucial y a pocos días de las elecciones. Milito que se haga cargo porque este proceso lo manejó él y no quiere asumir el costo de este desastre futbolístico que es Racing, se está escapando por la crisis futbolística”, expresó el ex dirigente en diálogo con Fútbol sin manchas por Canal 26.

Juan Destéfano apuntó directamente contra la figura del ídolo, a quien acusó de haber armado el equipo actual y de influir en la decisión de traer, sin el consentimiento del resto de la dirigencia, al DT. “A Beccacece lo trajo de prepo, el equipo lo armó Milito con el entrenador. Ha hecho todo lo que ha querido con (Víctor) Blanco y con el resto de los dirigentes. Es de muy mal gusto poner a la institución en este trance. Después de haber vendido jugadores por más de 100 millones de dólares. Acá se regaló a Lautaro Martínez en 14.000.000, se regalaron chicos de Inferiores para comprar jugadores de 30 y pico de años...”, protestó.

Por último, arremetió: “Milito se está escapando y se está posicionando para dentro de cuatro años. Los ídolos se creen dueños de todo. En la discusión entre el dirigente y el ídolo, gana siempre el ídolo, siempre. Me parece bien que se posicione, pero me parece muy mal que haya sido empleado del club, que haya cobrado. Hablamos de gente millonaria. Creo que le vino un ataque de protagonismo”.

Juan Destefano, ex presidente de Racing (Télam)

Diego Milito renunció este domingo a la Secretaría Técnica de Racing Club por diferencias con el presidente de la institución, Víctor Blanco, relacionadas con “el modelo y las ideas” para llevar adelante la gestión. En un video publicado en su cuenta de Instagram, Milito asumió que no fue “capaz de convencer” a la dirigencia para lograr “la profesionalización de un área fundamental como la deportiva”.

“Siento que no he sido escuchado y por eso le dejo el espacio para que pueda seguir con sus ideas. Por otro lado, quiero aclarar que esto no es de ahora, viene de hace un tiempo y lo he hablado en reiteradas oportunidades con él”, aclaró el Príncipe, de 41 años. “No comparto el modelo y las ideas del club del presidente. Seguramente a algunos les sonará fuerte, pero no es así. No tengo nada personal en contra de Víctor, al cual respeto y entiendo que deja todo por la institución”, añadió el exdelantero, que asumió el cargo en diciembre de 2017.

“Simplemente elige un modelo diferente, el cuál no comparto”, siguió sobre el presidente de la institución de Avellaneda. “Tiene la potestad (Víctor Blanco) como máxima autoridad, de elegir las políticas y los lineamientos hacia dónde quiere llevar al club y eso lo respeto a rajatabla porque es el presidente elegido por los socios”, continuó.

Milito anuncia su salida de Racing

“Quiero aclarar que esto no es de ahora y viene de hace un tiempo y lo he hablado reiteradas veces con él”, explicó uno de los máximos ídolos de la historia del club. “Me involucré hace tres años para tratar de persuadir y mostrar un camino diferente: el de la profesionalización de un área tan importante como la deportiva”, dijo en referencia a su rol como ex secretario técnico.

“Creo que ha sido exitoso. Con errores y virtudes, los resultados están a la vista”, comentó sobre los dos títulos que consiguió como directivo: la Superliga 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019. “También escuché que se dijo que pedí que se echen a un par de dirigentes, lo cual es falso. No tengo la potestad para hacerlo”, comentó sobre su relación con los directivos Adrián “Oso” Fernández y Roberto Torres.

“Siempre he dicho que los nombres propios no son importantes. Los nombres pasan y lo importante siempre será el club. El escudo por delante de los intereses personales. No hay manager, director técnico ni presidente que sea más importante que Racing”, enfatizó. “Mí idea era terminar con la política que tuvo Racing en la década de los 90, lo cuál padecí. Yo pretendo otro club, el de evolución, tecnología, equipos de trabajo y de la mejora en infraestructura”, agregó.

“Les pido que no tomemos partido ni hagamos quilombo en este momento. Hay que seguir apoyando a este cuerpo técnico”, concluyó Diego Milito.

Milito, además de su rol como dirigente, fue partícipe de los últimos dos títulos de Racing en el fútbol argentino: dos campeonatos como jugador (2001 y 2014 -siendo capitán-). La renuncia del secretario técnico se produce a dos días del inicio de la eliminatorias con Flamengo de Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores.

