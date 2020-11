Un piloto de MotoGP salvó su vida de milagro: quedó arrodillado en plena pista mientras las motos pasaban a su lado a toda velocidad

Aron Canet salvó su vida de milagro en el MotoGP

Los corazones de los fanáticos del motociclismo se paralizaron por algunos segundos este sábado durante la jornada de clasificación del Gran Premio de Portugal de Moto GP. El español Aron Canet, participante de la categoría Moto2, cayó de su vehículo y quedó tendido sobre el asfalto mientras el resto de sus compañeros se aproximaban hacia él a altísima velocidad.

Todo ocurrió en la salida de la curva 8 del circuito de Portimão. El piloto del equipo Aspar perdió el control de su moto y cayó. A raíz de la velocidad que traía, tanto él como su vehículo se deslizaron por varios metros en la cinta asfáltica, dejando una estela de chispas. Eventualmente, Canet se frenó y quedó de rodillas, quieto en plena pista. Fue en ese momento cuando seis motos pasaron casi rozándolo. Fue una enorme fortuna que ningún colega lo atropellara debido a que por las subidas y bajadas del circuito impedían que pudieran verlo -y esquivarlo- en ese tramo.

Una vez que el peligro pasó, el español corrió hacia su moto, que había quedado tirada por fuera de la pista. Verlo de pie y sin consecuencias físicas trajo tranquilidad a los integrantes de su equipo. “Después de haberme caído en la primera vuelta, aunque haya dado solamente 3 vueltas, el feeling ha sido muy positivo. Gracias Aspar Team por el trabajo”, escribió Canet más tarde en sus redes sociales. Las respuestas de sus seguidores no tardaron en llegar: “Casi se me sale el corazón”, “Qué susto nos has dado”, “Fue aterrador”, fueron algunos de los mensajes que recibió el valenciano de 21 años.

Finalmente, el episodio no pasó a mayores y Canet pudo correr el Gran Premio de Portugal de este domingo. El español recibió una sanción por haberse adelantado en la salida y terminó la carrera en el puesto 15°. La temporada la finalizó en la 14° posición (el campeón fue el italiano Enea Bastianini) y se alzó con el premio al Rookie del año, galardón que festejó en los boxes junto a su equipo.

