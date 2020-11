Chino Maidana: “No aprendí de los managers que tuve y quiero ayudar a los boxeadores para que no sufran lo mismo que yo”

(@chinomaidana.1)

“Estuve con todos los managers, no aprendí muchas cosas. Mi aprendizaje fue los errores que cometieron ellos. Eso es algo que no voy a hacer, no lo vamos a hacer nosotros”, aseguró Chino Maidana en la conferencia de presentación de la gran velada que su compañía llevará a cabo este viernes y que se podrá ver por la pantalla de ESPN.

“No quiero que los boxeadores que surjan tengan los mismos problemas que sufrí yo. Hay que hacer las cosas bien para poder ayudarlos y ese es mi objetivo, junto con el de Acero Cali y mi primo Pileta”, agregó el ex campeón del mundo.

“Estamos muy contentos, muy conformes con todo. Creo que vamos a hacer cosas grandes en el boxeo, porque tenemos mucha experiencia y sabemos lo que es el boxeo y cómo llevarlo. Tenemos lo necesario para poder ayudar a los boxeadores, y vamos a hacer todo lo posible para que 2021 sea un año muy exitoso para nosotros y el boxeo argentino”, subrayó el Chino Maidana, quien como adelantó Infobae dijo que hay avances para una pelea con Oscar De La Hoya. “Sí, se habló eso y es posible. Estamos negociando y esperando fechas nada más”.

Por su parte, Jorge Acero Cali, quien forma parte de la Compañía Chino Maidana Promotions, expresó: “Con Marcos nos íbamos a enfrentar (en pelea de exhibición) y por culpa de la pandemia nos tuvimos que bajar de ese proyecto, pero nos fortalecimos aún más en conformar fuertemente lo que es CMP”.

Y agregó: “Hemos firmado con los que creemos que son los mejores prospectos que tiene la Argentina en el boxeo, y eso se debe a que confian en nosotros, en Marcos y en Pileta y en todo el equipo que somos, con más de 25 personas”.

Acero Cali negó tener un problema con la FAB (Federación Argentina de Box), y por el contrario agradeció el apoyo en este nuevo proyecto. “Tuvimos puertas abiertas de la FAB, somos una alternativa, no competimos con nadie y no queremos confrontamientos con nadie. Esa es nuestra política de trabajo, que podemos tener errores y solucionarlos. Hay mucha discusión en la compañía porque lo que buscamos es lo mejor para el boxeador, con esta visión trabajamos para el boxeo argentino”.

Por último, Pileta, primo y una de las personas de mayor confianza del Chino Maidana desde sus inicios, explicó: “Queremos levantar la vara del boxeo argentino y tener buenas peleas tanto a nivel nacional como internacional. Hay buenos prospectos que pueden quedar en la historia del boxeo argentino”.

“Venimos de abajo, de pelear en gimnasios de pueblo de barrios y conocemos esto. Vamos mirando desde los eventos amateur a los de selección. Notamos que hay pibes con nivel que pueden llegar y queremos darles una mano para que avancen en su carrera. El boxeador es especia y cada uno es un mundo. Queremos ayudarlos, aconsejarlos porque con el Chino lo vivimos todo. Ellos tienen a su equipo de entrenamiento y nosotros nos encargamos de llevarle la carrera. Y que se entrenen a full. Todos tienen las puertas abiertas y cada boxeador que entra acá será bien tratado y ayudado, acompañado, como tiene que ser”, cerró.

Este viernes 13 de noviembre se desarrollará una de las primeras presentaciones de boxeo en Argentina post pandemia. La velada contará con la transmisión televisiva de ESPN KnockOut para todo Latinoamérica desde las 21 hora argentina. La pelea estelar de la noche contará con la presencia de Jeremías Ponce, campeón Mundial de la Organización Internacional de Boxeo (IBO), con un récord de 25-0, 16 KOs enfrentándose al rosarino Rubén “El Pata” López, que ostenta un récord de 13-14-4, 5 KOs y que supo ser campeón Latino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) Súper Ligero. La misma será a la distancia de 10 rounds en categoría Súper Ligero (63,503 Kg. / 140 Libras).

El combate co-estelar tendrá como protagonistas al campeón Argentino Superwélter, Alejandro “El Cuervo” Silva (12-0-1, 10 KOs) y a Javier “La Bestia” Maciel (33-9, 23 KOs), ex Campeón Argentino y Latino Superwélter que vuelve a combatir en Argentina después de varias presentaciones en el exterior. La pelea es a 10 rounds en un peso pactado de 70,5 Kg.

Además, habrá los siguientes combates complementarios: Carlos María “Junior” Alanís (2-0), ex Integrante de la Selección Nacional, contra Ismael Miguel Izequilla Cabrera (1-1), en categoría Súper Pluma (58,967 Kg. / 130 Libras) a 6 rounds. La noche tendrá el debut de uno de los máximos prospectos del boxeo nacional. Francisco “Bebu” Verón, ex Representante Panamericano e integrante de la Selección Argentina, dará su primer paso en el campo rentado enfrentando a Lucas Martín Rubiola (0-0-1) en la categoría Mediano (72,574 Kg. / 160 Libras) a 6 rounds.

También estará en la transmisión de ESPN Knock Out, Yoel Alberto “El Chacal” Peralta (4-1, 1 KO) enfrentando a Facundo Alberto “El Humilde” Rojas (4-2-1) en categoría wélter (66,678 Kg. / 147 Libras) a 6 rounds. Alexis “El Terrible” Torres debutará en categoría Ligero (61,253 / 135 libras) peleando con Alberto Emanuel “El Gula” Zambrano (0-2) a 4 rounds. En la misma categoría y a 4 rounds pelearán Brian Arguello (1-1) y Guido “El Power” Anselmi que realizará su debut profesional. Miguel Ángel “El Rebelde” Scaringi (5-0, 3 KOs), en categoría Wélter (66,678 Kg. / 147 Libras), enfrenta a Leandro “El Huracán” Fonseca (1-0-1, 1 KO) a 4 rounds. Por último, el evento tendrá a Jazmín Gala “La Jefa” Villariño (3-1) combatiendo en la distancia de 4 rounds a Romina Gisele Sosa (1-0-1) en la categoría Mini mosca (48,988 Kg. / 108 Libras).

Por primera vez en Argentina C.M.P. (Chino Maidana Promotions) estará presentando una velada de boxeo en un autocine (Autocine Jump Nordelta), marcando así la tendencia que se quiere imponer desde la promotora a innovar en el boxeo nacional. El lugar está ubicado en Av. Agustín M. García 9105 (ex ruta 27), Benavidez, Provincia de Buenos Aires.

