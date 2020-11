La teoría de Ruggeri de por qué Gallardo está enojado

No hay dudas que la historia moderna de River Plate cambió desde la llegada de Marcelo Gallardo como entrenador. Con el Muñeco en el banco, el Millonario no solo conquistó once títulos, sino que además le dio al club una identidad y estilo de juego que lo transformaron en una potencia de Sudamerica. Sin embargo, en los últimos partidos no se vieron las mejores actuaciones del elenco de Núñez y se generó una incógnita alrededor de las razones que habrían debilitado a este equipo.

Fue así que desde su lugar como panelista, pero también como ex jugador y ex entrenador, Oscar Ruggeri elaboró una teoría acerca de qué estaría pasando por la cabeza de Napoléon y cómo eso repercute en su plantel. “A mi me da la sensación de que Gallardo tiene un desgaste, no futbolístico o de los entrenamientos, sino un desgaste de solucionar cosas todos los días”, opinó el Cabezón en el programa F90, de ESPN.

“Que si la ropa, que si la cancha, que si se le va un jugador, que si ahora vienen a buscar a Nacho, que si me llevan un jugador a la Selección... Tiene un desgaste que no lo sufrió nunca, nunca sufrió este desgaste que está teniendo ahora. Eso es lo que hace estar enojado”, continuó el campeón del mundo, enumerando las distintas causas que habrían desgastado la mente del DT riverplatense.

Desde el reinicio de la actividad, después del parate por la pandemia del coronavirus, River comenzó con buenas presentaciones en la Copa Libertadores, consiguiendo así el primer puesto en el grupo. Pero en las últimas semanas, contemplando que en el medio ocurrieron hechos que el propio Ruggeri enumeró, el Millonario no logró hacer pie en su debut ante Banfield -perdió 3-1- por la Copa de la Liga Profesional y, aunque luego consiguió una victoria frente por 2-1, su performance con Rosario Central estuvo lejos de ser la misma que en el certamen internacional.

Ruggeri y una particular teoría: por qué Marcelo Gallardo “está enojado” Foto: EFE/Fernando Bizerra/Archivo

“A mi me enseñaron una vez que al ring no se sube enojado. Al ring te estoy diciendo en cualquier aspecto. El que está caliente y no lo puede apartar y no se puede serenar, va a ir al choque”, señaló el Cabezón.

Fue ahí que el debate se extendió al resto de los presentes en el piso y varios compañeros se encolumnaron detrás del análisis del ex zaguero de 58 años. El periodista Daniel Arcucci explicó que quizá la palabra que mejor define el estado actual de Gallardo es “harto”, pero igualmente asintió con los dichos de Ruggeri.

Habrá que esperar para observar como sigue el desenvolvimiento de River en esta temporada. Por lo pronto, el próximo sábado visitará a Godoy Cruz en Mendoza en medio de la fecha FIFA. Lo hará sin varios de sus habiltuales titulares, lo que obligó al Muñeco a reordenar su plantel y cambiar tanto nombres como esquema táctico. Esto servirá como una prueba para constatar si el DT aún puede seguir reinventándose y deleitando a los fanáticos con sus ingeniosos planteos.

