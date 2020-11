Por qué Martínez Quarta es el único jugador que aún no pudo viajar para sumarse a la Selección: ¿llega al partido ante Paraguay?

Fiorentina pagó 15 millones de dólares para quedarse con su ficha (IPA/Sipa USA)

La selección argentina se reúne en el complejo de Ezeiza para prepararse de cara a las próximas dos fechas de Eliminatorias: el jueves, frente a Paraguay en la Bombonera, y el 17 frente a Perú en Lima. Sin embargo, a Lionel Scaloni le falta una pieza clave. Se trata de Lucas Martínez Quarta. El defensor de la Fiorentina es el único que todavía no pudo viajar hacia el país, mientras la AFA continúa con las gestiones para destrabar la situación y que el director técnico pueda contar con él, como lo hizo en las victorias frente a Ecuador y Bolivia (en ambas fue titular).

¿Qué sucede con el ex River? En medio de la pandemia de coronavirus, la autorización para poder abandonar el país en el que reside depende de las autoridades de cada región, de acuerdo a la situación sanitaria. Y la zona de la Toscana se mostró inflexible y no le permite viajar hasta el momento, incluso a pesar de que el zaguero, de 24 años, se hizo el hisopado y el mismo le dio negativo.

En el mismo contexto pantanoso se encuentra Erick Pulgar, el mediocampista de la selección de Chile. Scaloni dio vía libre para continuar con las gestiones a pesar de que es un hecho que el Chino se perderá entrenamientos con sus compañeros. Según le informaron a Infobae fuentes de la Asociación del Fútbol Argentino, “las próximas horas serán clave”. Si los dirigentes consiguen la habilitación, Martínez Quarta viajará mañana (o pasado a más tardar) en un vuelo de línea. Y llegará a Ezeiza con la chance de participar de, como máximo, una práctica antes del encuentro frente al conjunto dirigido por Eduardo Berizzo.

El ex River, frente a Bolivia, por la segunda fecha camino a Qatar 2022. Se ganó el lugar ante la lesión de Germán Pezzella (Martin Alipaz/Pool via Reuters)

De no poder contar con el ex River, que acaba de ser vendido a la Fiore en cerca de 15 millones de dólares, Scaloni se verá obligado a rearmar su defensa. Nicolás Otamendi, hoy en el Benfica de Portugal, aparece como fija. La incógnita es quién lo acompañaría. Una opción es que el ex Vélez pase a ser primer marcador central y tenga su chance Walter Kannemann, zaguero de Gremio de Porto Alegre. La otra, que el orientador apueste por algún valor menos experimentado, como Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi, Facundo Medina o Nehuén Pérez.

