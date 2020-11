Por qué no vuelve a River y su crítica a quienes analizan su carrera “por tres jugadas puntuales” en la Selección: 9 frases de Gonzalo Higuaín

Fue uno de los delanteros más castigados por los fanáticos de la Selección. El nombre de Gonzalo Higuain quedó relacionado como uno de los responsables de las tres finales perdidas de forma consecutiva entre 2014 y 2016. Todavía las heridas están abiertas por lo que hubiera significado un título albiceleste en el mítico Maracaná. Pero el Pipita masticó su bronca y en la actualidad habla del tema con una claridad brillante.

“No creo que me haya quedado ninguna cuenta pendiente en la Selección. Si van a analizar mi carrera por tres jugadas puntuales no creo que sea justo, porque si no hubiera errado el gol contra Alemania, seguramente valorarían más el que hice en los cuartos de final”, analizó en diálogo con TyC Sports.

Además, el ex goleador del representativo nacional reconoció que se “tenía que adaptar a Lionel Messi, porque es el mejor jugador del mundo”. “Si yo no podía adaptarme a él, algo malo estaba haciendo. Como todos, tuvo buenos partidos, pero también tuvo otros que jugó para un 6”, argumentó.

Con relación al futuro del astro del Barcelona, Higuaín sostuvo que “Leo no podría vivir en Miami, porque lo volverían loco”. “No tengo idea dónde podría terminar su carrera”, reveló.

En la extensa entrevista también se refirió a su sucesor en la ofensiva y advirtió que “Lautaro (Martínez) está demostrando que tiene un potencial enorme para ser el 9 de la Selección. Él ya jugó una Copa América y sabe lo difícil que es, pero tiene todas las condiciones para afianzarse”. “Todavía le queda mucha carrera por delante. Me gustaría valorarlo cuando termine su trayectoria, porque parece una tontería decirlo, pero es muy difícil mantenerse en el alto nivel durante muchos años”, agregó.

Como en su etapa convivió con varios entrenadores que lideraron al conjunto nacional, el Pipita destacó sus días con Diego Maradona y Alejandro Sabella. “Siempre le voy a estar agradecido a Diego porque me llevó al Mundial de Sudáfrica cuando tenía 23 años. Ojalá que se recupere pronto, porque me ayudó mucho y siempre le voy a desear lo mejor. Él es feliz dentro de una cancha y se merece estar dentro de una cuando esté mejor de salud”, destacó sobre Pelusa. Y en la misma sintonía también le dedicó unas palabras a Pachorra: “Sabella fue un técnico que siempre me apoyó. Le tengo mucho cariño a él y todo su grupo de trabajo. Formó un gran grupo y cumplimos con el objetivo de llegar al último día del Mundial. Fue una lástima que no hayamos podido terminar el ciclo con el título. Fue él quien me puso de 9 en River”.

Finalmente, por su pasado en el Millonario, Higuain confesó que nunca se dio su regreso a Núñez por la situación crítica que atravesó el país durante el último tiempo. “Estaba buscando un lugar con menos intensidad de la gente y lo encontré en Inter Miami. No veía posibilidades para volver a River por la situación del país”, concluyó.

Seguí leyendo

Maradona presenta un cuadro de abstinencia y deberá ser tratado

“Yo me voy de acá”: cómo frenaron a Maradona cuando quiso abandonar la clínica sin tener el alta

La traba que podría condicionar el futuro de Lautaro Martínez en el Inter