Boca tendrá una dura visita a Lanús en su debut en la Copa de la Liga Profesional: hora, TV y formaciones

José Sand y Carlos Tevez, las cartas de gol en Lanús y Boca (Fotobaires)

La Copa de la Liga Profesional levantó su telón ayer con dos presentaciones y la acción continuará hoy con cuatro compromisos. El más atractivo es el que tendrá lugar en el Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. En ese escenario se verán las caras Lanús y Boca, vigente campeón del fútbol argentino y uno de los principales candidatos a quedarse con el trofeo. El árbitro será Fernando Rapallini y televisará TNT Sports.

Como la prioridad absoluta del Xeneize durante este semestre es la Copa Libertadores, Miguel Ángel Russo planea utilizar este torneo para darle rodaje a algunos jugadores, así tiene a la mayoría de su plantel a tope de cara al al trascendental choque por los octavos de final ante Inter de Porto Alegre del Chacho Coudet (la ida será el 25 de noviembre, en Brasil).

La baja más rutilante para este cotejo será la del arquero Esteban Andrada, quien sufrió una distensión en el sóleo de la pierna izquierda. En su lugar estará Agustín Rossi, quien justamente el campeonato pasado se destacó con el buzo del Granate.

En la zaga central el peruano Carlos Zambrano estaría en lugar de Lisandro López para hacer la zaga central junto a Carlos Izquierdoz. En el mediocampo seguirán como inamovibles Eduardo Salvio (en la previa aseguró que no realizará ninguna celebración en caso de marcar un gol, por respeto a su ex club), Jorman Campuzano y Edwin Cardona. El único retoque será la inclusión de Nicolás Capaldo por Pol Fernández.

“Soldano juega de Soldano, no de lo que le pido yo. Fue generoso siempre en toda su carrera. Y Tevez juega de Tevez, de la forma que hablamos y buscamos. Yo respeto todas las opiniones, pero uno dentro de la gran variedad de cosas que pueda tener y todo en función del equipo, busca lo mejor. Hablamos de eso (que no convierta tanto) y todo, buscamos la forma de que lo mejore y todo, estamos encima de ese tipo de cosas, pero no es tampoco el problema”, comentó el entrenador en la previa a este compromiso.

El Granate, por su parte, disputará esta noche su segundo partido tras un parate de siete meses a raíz de la pandemia del coronavirus. Este miércoles se impuso por 3 a 2 como local ante el San Pablo de Dani Alves, por la ida de la Segunda Fase de la Copa Sudamericana.

Como la prioridad en el Sur es el torneo internacional, Luis Zubeldía, que no confirmó el equipo, podría realizar algunos retoques pensando en el duro compromiso que tendrá el miércoles 4 de noviembre en el Morumbí.

El joven Lautaro Morales seguiría siendo el guardián del arco, mientras que Lionel Di Plácido sería una fija en el lateral derecho. La zaga central, el punto más flojo ante el cuadro paulista, podría sufrir variantes, ya que están en condiciones de ingresar el senegales Ousmane Ndong (sería el primero de su país en jugar en la Primera División de Argentina) o el colombiano Alexis Pérez. Alexandro Bernabei bajaría unos metros para jugar de marcador de punta izquierdo.

En el mediocampo se daría la inclusión de Facundo Quignon, autor del agónico gol del triunfo ante San Pablo, por el juvenil Facundo Paloma Pérez. En la ofensiva, en cambio, Nicolás Orsini jugaría en reemplazo de Braian Aguirre acompañando a Pedro de la Vega y el inoxidable José Sand.

Vale destacar que este grupo fue catalogado como “el de la muerte”, debido al buen nivel que tienen los planteles de los cuatro que componen la Zona 4. Ayer Talleres de Córdoba se hizo fuerte como local y se impuso por 3 a 1 ante Newell 's.

Probables formaciones:

Lanús: Lautaro Morales; Lionel Di Plácido, Guillermo Burdisso o Osumane Ndong, Nicolás Thaller o Alexis Pérez, Alexandro Bernabei; Tomás Belmonte, Facundo Quignon, Lucas Vera; Nicolás Orsini, José Sand y Pedro De La Vega. DT: Luis Zubeldía.

Boca: Agustín Rossi; Franco Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Nicolás Capaldo Capaldo, Jorman Campuzano, Edwin Cardona; Carlos Tevez y Ramón Ábila. DT: Miguel Ángel Russo.

Estadio: Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez

Árbitro: Fernando Rapallini

Hora: 21.15

Televisación: TNT Sports

Fixture:

Tabla de posiciones: