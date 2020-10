Un tesoro del tenis mundial que se hizo viral: el mail que Vilas le mandó a un jugador hace 17 años con consejos para un partido

Diego Veronelli dio a conocer este mail que Vilas le mandó en el 2003

Diego Veronelli alcanzó a ubicarse entre los 170 mejores del tenis mundial durante el 2004, en una época donde la Legión Argentina de tenis estaba en su máximo esplendor. Durante el arranque del 2003, la Flaca se encontraba sin entrenador y Guillermo Vilas se cruzó en su camino. Lo ayudó durante varios días de la preparación y luego siguió desde lejos su desarrollo. En ese contexto, le envió un mail con consejos que el ex tenista argentino sacó a la luz y rápidamente se convirtió en viral.

En el texto, extenso pero contundente, Willy le daba algunos secretos para afrontar un partido contra un “francés” a través de un correo electrónico: “No tomés riesgos innecesarios. Tomá seguridad. Cuando te la veas mal, jugate consciente y apuntá. Que no sea un lance. Hoy sos un jugador completo y podés realizar cualquier tiro. Los riesgos los podés controlar. Sabés el riesgo que tomás, peso si sabés que no hay otra, tomalo decidido. Es eso o nada. No tomés riesgos si sabés que con dos tiros más vas a ganar igual el punto. Los riesgos se toman cuando no queda otra. Si los tomás así, los riesgos se incorporan a tu juego. Lo que ayer era un riesgo, hoy es un tiro que manejas con aplomo".

El listado de consejos entre paternales y profesionales tienen fecha del 24 de enero del 2003, una época en la que Veronelli estaba disputando un torneo ITF en Jamaica según los datos del sitio oficial de la ATP. Por entonces, en ese certamen en el que arribó a la final, se enfrentó con dos franceses: Benjamin Cassaigne y Dimitri Lorin, ambos con el puesto 302° como el mejor ranking histórico de sus carreras.

“Tenés demasiado juego y respondés a las exigencias. No porque juegues bien hagas demasiado para ganar. No pierdas ningún punto. No juegues para el público. Nunca pienses que has ganado. Nunca pienses que has perdido. Nunca pienses que es difícil o fácil. Pensá en lo que tenés que hacer. Hacelo lo mejor que puedas. Aplicá lo que te parezca correcto. Realizá los golpes como si cada uno te abriera un nuevo mundo mejor”, le indicaba Guillermo que previamente le había advertido que no conocía a su rival, pero en sí poco importaba eso en el mensaje que le estaba dando para perfeccionar su juego.

El mail de Vilas a Veronelli

“Sé humilde. Sé sincero. Sé fuerte. No seas duro contigo mismo. No te alabes. Escuchá tu conciencia. Aplicá y resolvé. Guardá lo bueno y sacá lo malo. Sin contradicciones. Sin reproches. Claro, lúcido y sin parar por un instante. Todo es bueno si te deja algo. Hoy sirve para el futuro. El futuro no sirve para hoy”, cerraba aquel mail que Veronelli decidió dar a conocer en el medio del lanzamiento del documental que retrata la pelea de Vilas por ser reconocido como número 1 del mundo.

El ex tenista de 40 años, que fue subcapitán de la FedCup y viene de desempeñarse como coach de la medallista plateada en los Panamericanos 2019 Mónica Puig, dio detalles en sus redes sociales de cómo forjó un vínculo con el mítico tenista argentino hace ya 17 años.

Veronelli durante el 2018 en Wimbledon junto con Katie Swan y Alejandro Lacour (Foto: @dveronelli)

Todo se inició con un “Flaco, ¿querés que te dé una mano?”, según detalló el propio Veronelli. "Corría el verano de 2003 y yo estaba sin entrenador, cuando Guillermo Vilas se cruzó en mi camino. Al otro lado del alambrado, en una de las canchas del club que llevaba su nombre, Willy advirtió la situación. Sin dudarlo un instante, se metió en la cancha y empezó a ayudarme a modo de sparring/coach (a él también le gustaba jugar por el simple hecho de pegarle a la pelota)”, retrató por intermedio de un hilo de Twitter.

“Después de varios días de valiosos consejos, yo viajé al torneo y me pidió que siguiera en contacto, cosa que así hice. No solo para agradecerle sino para seguir pidiéndole consejos. Acá la prueba de por qué es un número 1. Me los guardé como un tesoro bajo llave, y hace poco decidí compartirlos públicamente . Hoy lo hago de nuevo...”, explicó el ex tenista que en ese 2003 llegó a dos finales entre Challenger y torneos ITF.

En el 2004 alcanzó su mejor ranking cuando tocó el puesto 165 a nivel singles y el 171 en dobles. Ese año arribó a la final del ATP de Buenos Aires en dobles junto con Federico Browne, pero cayeron ante Lucas Arnold y Mariano Hood en el que fue uno de sus mejores resultados a nivel ATP.

El hilo que escribió Veronelli para "agradecerle" a Vilas por esos consejos

