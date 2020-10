Diego Milito dio una contundente respuesta ante las versiones que vinculan a Darío Cvitanich con Boca

Diego Milito se refirió al futuro de Darío Cvitanich (FotoBaires)





Los antecedentes de Javi García y el Pulpo González encendieron las alarmas en Racing. Boca quiere sumar a Darío Cvitanich y al delantero se le termina el contrato con la Academia en diciembre. Los hinchas desean que el goleador continúe en el club, gran parte de la comisión directiva mantiene el mismo deseo, pero Sebastián Beccacece demostró en los últimos partidos que el experimentado atacante no es fundamental en su esquema.

Diego Milito, en tanto, aseguró que “Darío está muy contento en Racing y nosotros estamos felices de contar con él”. El mánager de la entidad de Avellaneda habló del futuro incierto que mantiene en vilo a los fanáticos y remarcó que no hubo ningún contacto con el Xeneize. “No me van a llamar de Boca por Cvitanich. Darío es jugador de Racing y no se va a ir. En diciembre se verá la situación”, sentenció el Príncipe en diálogo con TyC Sports.

Otro de los protagonistas que fue pretendido por un equipo del exterior fue el propio entrenador, quien recibió un llamado del Palmeiras para sumir en el combinado brasileño. Sin embargo, la negativa de Beccacece se basó en el proyecto que mantiene en el Cilindro. Sabía del interés por Sebastián, pero nunca me preocupó porque él está muy feliz y cómodo en el club", aseguró Milito en relación a la propuesta económica que recibió el entrenador (4.500.000 de dólares para él y su cuerpo técnico, además de una promesa de 40.000.000 de inversión en refuerzos).

Con relación al aspecto deportivo y al sorteo que definió a la potencia de Río de Janeiro para los octavos de final de la Copa Libertadores, el directivo albiceleste advirtió que la Academia “tiene con qué pelear”. “Estamos muy confiados y espero que hagamos una buena llave ante Flamengo. Tomamos de buena manera que nos toque. Soy muy positivo a pesar de la jerarquía que tienen. Es una buena prueba”, subrayó. Además, manifestó su preocupación con la implementación del VAR, dado que es llamativo “cómo se utiliza en algunos casos y no en otros”.

En la extensa entrevista televisiva, el ídolo académico recordó además que “Lisandro es un jugador de jerarquía y puede cumplir cualquier rol en ataque”, mientras que también se refirió al gran presente de Lautaro Martínez en el Inter y el representativo nacional conducido por Scaloni: “Está lejos su techo y se encuentra en un gran equipo. Es joven y tiene cosas para seguir puliendo. En cuanto a la Selección, lo veo bien y cómodo. Va a ser el 9 por mucho tiempo”.

Finalmente, el ex goleador también hizo hincapié en el desarrollo de las divisiones menores del club y del trabajo constante que impulsa en el predio Tita Mattiussi. “El sector de juveniles está haciendo un trabajo excelente. No es fácil la situación y me preocupa bastante. Tratamos de ayudar a los chicos que padecen temas alimenticios y ayudar a las familias”, concluyó.

