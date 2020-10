El goleador enmascarado: la llamativa presentación que tuvo Luciano Vietto en su nuevo equipo

Presentación de Luciano Vietto en Alhilal FC

Luciano Vietto continuará su carrera deportiva en el Al-Hilal de Arabia Saudita luego de que el club asiático adquiriera la ficha del delantero proveniente del Sporting de Lisboa de Portugal en siete millones de euros. La operación también beneficiará a Racing, ya que la entidad de Avellaneda recibirá 220.000 euros por los derechos formativos.

El club lusitano aceptó la segunda oferta del cuadro saudí por el cordobés, que cumplirá 27 años en diciembre, y la Academia percibirá el monto correspondiente a la cláusula solidaria que establecen los tratados internacionales por los derechos de formación.

Sin embargo, lo llamativo fue el video con el que el Al-Hilal presentó a su nueva figura. El enmascarado misterioso repasó toda su trayectoria, comenzando por Racing, donde jugó 72 partidos entre 2011 y 2014 y anotó 18 goles. El Pibe, quien firmó por cuatro temporadas con la institución asiática, luego pasó por el Atlético Madrid, Sevilla y Valencia, los tres de España, antes de recalar en el Fulham de Inglaterra y el Sporting de Lisboa .

“Llegué a Lisboa con recuerdos que no podré olvidar. Tuve una experiencia en mi país con Racing. Luego me fui a Europa para jugar en España e Inglaterra, y antes de irme de Portugal defendí el escudo del Sporting. Representé a la Argentina en la Selección Sub 20 y participé en todos los campeonatos europeos con los clubes. Y ahora estoy listo para afrontar un nuevo desafío en el continente más grande del mundo. El continente asiático. Y estoy feliz de representar a su campeón. Estoy preparado para ir desde Lisboa a Al-Hilal”, expresó el futbolista en el video institucional que informa su llegada a un nuevo destino.

El Al-Hilal árabe abonará el 75 por ciento de sus derechos, recibiendo también el Atlético de Madrid 3.500.000 euros, porque el pase pertenecía en un 50% al Colchonero y el restante al conjunto portugués.

El entrenador del Sporting, Rúben Amorim, consideró que la partida del argentino es “una baja importante, que no será fácil de reemplazar, porque es un delantero de nivel internacional”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Los detalles de la megaobra de 20 millones de dólares que transformará al Cilindro de Avellaneda

Las confesiones del Turco García, figura de Masterchef: su peor momento con la cocaína, las concentraciones en el cabaret y el día que se robó un televisor

Sobrevivió al terremoto de Haití, fue adoptado en Argentina, se hizo hincha de Racing y cumplió su sueño en el Cilindro