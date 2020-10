Fernando Gago realizó una sorprendente sentencia sobre su retiro del fútbol

Gago habla de que aún no proyecta retirarse

“No tengo decidido retirarme”, la frase de Fernando Gago fue una sentencia sobre su futuro. Hay Pintita para rato. En diálogo con IP, el ex volante de la Selección dio indicios sobre su futuro y remarcó que todo dependerá de las ganas que tenga en su momento. “Quiero tratar de jugar lo máximo posible, porque me gusta el día a día de un vestuario. Sé que he pasado por 5 operaciones muy complicadas y lo analizaré si será en Boca, Vélez o donde sea. Trato de ponerme plazos muy cortos y ahora mi meta está puesta en diciembre”, agregó.

Por su parte, el volante del Fortín también se refirió a las lesiones que atravesó a lo largo de su carrera. “Vélez me dio el espacio y el tiempo para tomar la decisión, porque no quería volver a jugar por el simple hecho de volver. Quería estar bien y tomé la decisión de seguir casi en el quinto o sexto mes de mi recuperación, que fue cuando renové el contrato. Me dieron toda la tranquilidad para trabajar con los kinesiólogos, aunque se hizo difícil por el tema de la pandemia”, reconoció.

En este sentido, Pintita aseguró que todas le dejaron un aprendizaje “en el aspecto deportivo y personal”. “En ésta última, por ejemplo, la tomé con una sensación de volver a jugar y disfrutar de los partidos”, subrayó. “La familia fue fundamental, porque estuvieron en los momentos más difíciles. Me tocaron 5 operaciones muy complicadas y en todas pude volver a jugar. Ya pasé los momentos malos, donde no quería saber más nada, y ahí apareció la familia para no dejarme solo”, continuó.

En la extensa entrevista también recordó cómo fueron los días previos a su debut en el Xeneize : “Me acuerdo que me bajaron a la quinta división porque estábamos peleando el campeonato. Ahí sufrí un traumatismo en una jugada que salté a cabecear y perdí el conocimiento unos 10 segundos. Los médicos me habían dicho que tenía que estar unos días sin jugar y justo se terminaba el campeonato, pero cuando subí a entrenar con la Primera el técnico me dijo que el domingo jugaba. Como tenía confianza el médico, porque lo conocía desde chico, le avisé que iba a jugar. Y lo más lindo fue que mis padres pudieron estar en la cancha”.

Gago habla de su título más importante en Boca

Naturalmente, desde sus inicios conoció lo que significa el mundo Boca, en el que “todo lo bueno y todo lo malo tiene repercusión”. “Desde chico ya entendí eso porque en los diarios más importantes del país también le daban trascendencia a lo que sucedía en las infantiles. Armaban ediciones especiales cada vez que había un Superclásico. Soy hincha de Boca, donde crecí como jugador y como persona. Es mi casa. Fueron muchos años y muchos técnicos con los que compartí lindos momentos. Es difícil explicarlo cuando uno no lo vivió desde adentro”, reveló.

Además destacó que la Recopa del 2005 fue la más importante de su carrera en el Xeneize, porque estaba su padre y que la Copa Libertadores es una cuenta pendiente con la camiseta azul y oro, más allá de las 10 coronas que ha cosechado en el club de la rivera.

En vísperas del inicio del campeonato doméstico Fernando Gago se entusiasmó con su regreso al verde. “Es muy lindo volver a estar en una cancha y tener la ilusión de jugar. Eso me hace muy feliz”, concluyó.

Fernando Gago habla de sus lesiones y del mundo Boca

SEGUÍ LEYENDO

Los secretos de Matute, el fundador de Los Borrachos del Tablón: “Caí preso más de 30 veces por pelearme con otras barras”

Tras quedar último en su grupo de la Libertadores, Néstor Gorosito dejó de ser el técnico de Tigre

Los detalles de la lista de Scaloni y quiénes serían los nuevos citados para los partidos con Paraguay y Perú